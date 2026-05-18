Marea Britanie: Poliția trebuie să demonstreze că e oarbă la culoarea pielii

Reformele instituite după uciderea lui Stephen Lawrence par să fi rătăcit de la obiectivul lor inițial, acela de a impune un tratament egal pentru toți.

Uciderea lui Henry Nowak, de 18 ani, ridică o serie de întrebări tulburătoare privind Regatul nostru contemporan. Nowak a fost înjunghiat în decembrie de cinci ori de Vickrum Digwa. Când poliția a ajuns la locul crimei Nowak le-a tot repetat că fusese înjunghiat și că nu putea să respire, în vreme ce ucigașul lui mințea și pretindea că fusese insultat și lovit din motive rasiste, scrie The Telegraph.

În loc să-i acorde primul ajutor lui Nowak, polițiștii l-au încătușat. I-au ignorat pledoaria tot mai disperată pentru ajutor; i-au spus chiar că nu fusese de fapt înjunghiat; și păreau să-l susțină în schimb pe Digwa. Nowak a murit acolo, sub ochii lor.

???????? Bodycam footage has been released showing Henry Nowak begging for an ambulance before being handcuffed behind his back.



Nowak: "I've been stabbed"



Officer: "I don't think you have mate"



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Unii oameni au tras concluziile greșite. Interzicerea portului „kirpan”-ului, pumnalul ceremonial al religiei sikh, nu i-ar fi salvat viața lui Nowak [a fost ucis oricum cu alt tip de pumnal - n.trad.]. Nu ar servi decât la stigmatizarea unei comunități care i-a oferit foarte mult acestei țări [minoritatea sikh e considerată un model de integrare în societatea britanică - n.trad.]. Poliția britanică, iar nu minoritatea sikh, este cea care are de dat răspunsuri.

Sir Keir Starmer a declarat că nu există așa ceva precum „poliție pe două niveluri”, însă cazul de față va alimenta acuzațiile în sens contrar. Filmările camerelor corporale ale poliției par să arate că polițiștii erau mai preocupați să nu pară rasiști decât să ajute un om care murea chiar sub ochii lor. E de înțeles dacă publicul va întreba dacă aceeași ar fi fost reacția polițiștilor dacă pe jos s-ar fi aflat un pakistanez implorând să fie ajutat, iar în picioare ar fi fost un bărbat alb susținând că ar fi fost supus la insulte rasiste.

Raportul Macpherson, publicat în 1999 ca urmare a uciderii lui Stephen Lawrence din motive rasiste, a instituit reforme pentru ca poliția britanică să-i trateze pe toți în mod egal. Însă în ultima vreme tentativele de eradicare a discriminării par să fi deviat de la obiectivul lor inițial.

Anul trecut, de exemplu, Facultatea de Poliție și Consiliul Național al Șefilor din Poliție au publicat un ghid care-i instruiește pe polițiști să-i trateze pe suspecți „conform nevoilor, circumstanțelor și experienței lor specifice”. Asemenea edicte riscă să se bată cap în cap cu premiza fundamentală: dreptatea e oarbă. Etnia nu ar trebui să joace absolut nici un rol în decizia poliției cu privire la cum va acționa.

Polițiștii care l-au arestat pe Nowak sunt anchetați de Biroul Independent pentru Conduita Poliției. Dar, din cauză că această investigație vizează niște angajați, iar nu instituția, ea riscă să trateze simptomele în locul bolii.

E necesară o anchetă mai amplă asupra instrucției polițiștilor din perspectiva rasială, astfel încât publicul poate fi liniștit că poliția operează și fără frică și fără favoruri.

Andrei Sursa: RADOR RADIO ROMÂNIA