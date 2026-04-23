Răsturnarea situației în cazul dronelor iraniene

America realizează unele progrese anti-drone - iar Ucraina o ajută, scrie într-un editorial The Wall Street Journal.

Războiul din Iran a evidențiat faptul că dronele și rachetele ieftine transformă economia războiului, fiind chiar capabile să mute avantajul în terenul regimurilor slabe. Merită prin urmare observat că SUA au realizat un oarecare progres modest în privința armelor anti-drone.

Secretarul armatei de uscat, Dan Driscoll, a compărut recent în fața congresmenilor pentru a lămuri cum încearcă serviciul său să pareze aceste amenințări noi. „Una dintre problemele noastre principale era propria birocrație”, a declarat Driscoll. Pentagonul concentrează acum mai multă autoritate și răspundere pentru achizițiile militare la nivelului unui singur responsabil.

„Ce a făcut practic acest lucru a fost să ne ducă de la o procedură decizională cu 16 etape, în care fiecare dintre organele implicate pe parcursul celor 16 etape putea folosi veto și atunci s-ar fi reluat de la capăt [...] am consolidat-o prin contracție.” Așadar, „când a început conflictul” în Iran, „în opt zile am fost în măsură să mergem să cumpărăm” cam 13.000 de sisteme anti-dronă denumite Merops. Detaliile armei nu-i sunt prea bine cunoscute publicului, dar e de fabricație americană și folosește inteligența artificială.

Da, 13.000 e o nimica toată în războiul cu drone. Însă armele costă „cam 15.000 de dolari bucata, pe moment. Credem că pe măsură ce va crește producția se va reduce sub 10.000. Așa că vom putea doborî” drone iraniene Shahed cu un cost de 30-50.000 de dolari, „ceea ce e nemaipomenit, fiindcă ne aduce unde trebuie în privința costului”.

În ciuda tuturor plângerilor justificate privind achizițiile Pentagonului, iată că SUA se pot mișca repede dacă vor. Administrația Trump încearcă acum să instituie o reformă a achizițiilor și rămâne de văzut dacă va trece testul forțării unei schimbări în cultura birocratică.

Trecerea la producția industrială a noilor tehnologii e unul dintre motivele fundamentale pentru care bugetul militar de 1,5 trilioane de dolari cerut de Trump trebuie aprobat de Congres. „Avem nevoie de un program accelerat pentru [producția de] muniție de diverse feluri”, și ofensivă și defensivă, a declarat senatorul republican Roger Wicker cu ocazia unor audieri recente.

Pentagonul și-a extins sub Trump producția de rachete precum Patriot și Tomahawk, dar, avertizează Wicker, nici măcar 3% din actualul efort de accelerare a producției nu se referă la muniția ieftină.Ah, și încă ceva: „Învățăm mult” de la Ucraina, a declarat Driscoll. În războaiele viitoare s-ar putea să fie salvate vieți de americani grație acelor lecții care nu ar mai fi fost deprinse dacă Ucraina ar fi capitulat în fața lui Vladimir Putin.

Sursa: RADOR RADIO ROMÂNIA