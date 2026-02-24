Război lung sau scurt?

Este mai probabil ca actualul conflict din Orientul Mijlociu să fie de scurtă durată, odată cu retragerea (rușinoasă) a SUA, spune economistul Pedro Braz Teixeira în jornaleconomico.pt.

Una dintre cele mai importante necunoscute în conflictul actual dintre, pe de o parte, SUA și Israel și, pe de altă parte, Iran, este durata acestuia.

SUA au inițiat atacul fără o motivație clară și fără o pregătire adecvată, în primul rând pentru că nu au prevăzut consecințele asupra prețurilor la energie și nici măcar nu și-au readus rezervele strategice de petrol la nivelurile de referință. Israelul simte că supraviețuirea sa este pusă în pericol de actualul regim iranian, dar problema există de decenii și nu s-a înregistrat nicio agravare recentă a situației.

Regimul iranian luptă pentru supraviețuire, iar iranienii, în general, i-au considerat timp de decenii pe actualii agresori drept Marele Satan și Micul Satan, o percepție care este întărită de intervenția militară actuală. Cu alte cuvinte, dintre cei trei, este evident că Iranul este cel mai motivat să poarte război, mai ales mult mai mult decât Trump.

În schimb, așa cum era de așteptat, președintele SUA a intrat în acest conflict fără o pregătire minimă. Numărul victimelor militare americane este încă mic, dar alegătorii simt deja pe propria piele consecințele acestor bătălii, cu o creștere clară a prețurilor la combustibili.

Partidul Republican se apropia de alegerile intermediare din luna noiembrie, peste mai puțin de opt luni, cu mai multe probleme, îndeosebi încălcarea promisiunilor din campanie de a reduce prețurile la benzină și la bunurile esențiale. Cel mai recent succes electoral al democraților s-a bazat pe apărarea accesibilității costului vieții ("affordability"), ceea ce subliniază cum aceasta este, în contextul actual, o problemă politică primordială.

Prin atacarea Iranului, Trump mărește costul vieții și încalcă o altă promisiune din campanie: să nu înceapă noi războaie și chiar să pună capăt celor existente, ceea ce l-a făcut chiar să viseze la primirea Premiului Nobel pentru Pace.

Dacă războiul este de scurtă durată, prețurile petrolului ar putea scădea, iar alegătorii ar putea uita de creșterea lor temporară. Dar dacă se va prelungi, aceste prețuri nu vor scădea; alte prețuri vor fi afectate, odată cu creșterea consecventă a inflației este probabil ca șomajul să crească, iar Rezerva Federală să fie obligată să majoreze ratele dobânzilor sau, cel puțin, să nu le reducă, așa cum era planificat. Cu alte cuvinte, ar fi un dezastru politic pentru președintele SUA, mai ales că nici măcar nu s-a obosit să explice motivația implicării țării într-un conflict atât de îndepărtat.

În termeni militari, există și o mare asimetrie, SUA și Israelul cheltuind masiv pentru a se apăra pe ele și pe aliații lor de atacurile iraniene, în timp ce aceștia din urmă au capacitatea de a se apăra cu mijloace ieftine. Mai mult, Iranul are o armă foarte puternică pe care nici nu trebuie să o folosească: amenințarea de a ataca orice navă care trece prin Strâmtoarea Ormuz, prin care trece aproximativ o cincime din petrolul mondial.

Cu trupe pe teren, Rusia a încercat să invadeze Ucraina acum patru ani, fără succes. Fără trupe la sol, nu există nicio șansă ca SUA să răstoarne regimul iranian, cu atât mai puțin pe termen scurt. Cu costurile politice în creștere, Trump nu este capabil să prelungească conflictul, așa că trebuie să facă o retragere umilitoare, pe care va încerca să o mascheze cu obișnuita sa nerușinare.

sursa: RADOR RADIO ROMÂNIA