Rusia suferă o serie de înfrângeri în politica sa externă

Foști angajați ai corpului diplomatic rus își amintesc încă cum ministrul lor de externe, Serghei Lavrov, "era cel mai bun", modelul de urmat pentru toată lumea.

Șeful diplomației ruse din 2004 a fost considerat arhitectul unei rețele de coaliții care a readus Moscova în prim-planul internațional, deși, în realitate, diplomația a fost întotdeauna cea care s-a adaptat acțiunilor lui Vladimir Putin. Și totul s-a prăbușit pe 24 februarie 2022, ziua în care președintele rus a ordonat ofensiva totală împotriva Ucrainei.

Invadarea țării vecine și strategia paralelă de amenințare a altor teritorii din sfera sa tradițională de influență - întreruperea aprovizionării cu gaze dacă candidatul preferat al Moscovei nu este la putere - au alimentat resentimentele față de Rusia în țările care i-au fost aliați istorici. Cel mai recent exemplu este Armenia, o fostă republică sovietică, unde candidatul pro-european tocmai a câștigat alegerile, învingându-l pe cel pro-rus. Iar Putin, prins în războiul care îi va defini moștenirea, privește cum Statele Unite și China îi exploatează slăbiciunea.

Donald Trump răpește (pe Nicolás Maduro din Venezuela) sau ucide (pe liderul suprem al Iranului, Ali Khamenei) lideri susținuți de Kremlin; iar liderul chinez Xi Jinping obține noi concesii în fiecare zi în schimbul sprijinirii economiei bolnave a Rusiei. Astăzi este vorba de petrol și gaze ieftine, mâine ar putea fi vorba de exploatarea arctică sau Rusia să fie obligată să-și abandoneze foștii parteneri pentru a mulțumi Beijingul.

Rusia suferă eșec după eșec în politica sa externă. Prim-ministrul armean, Nikol Pașinian, a obținut o victorie clară în alegerile din 7 iunie, confirmând deschiderea țării către Statele Unite și Europa. Armenia servește drept poartă de acces a Rusiei către Caucazul de Sud.

În cadrul Uniunii Europene, Kremlinul și-a pierdut aliatul de lungă durată, Viktor Orbán, al Ungariei, în aprilie, rămânând astfel fără un atu cheie pentru divizarea blocului și implicarea acestuia în ajutorul acordat Ucrainei. Iar în Moldova, pe care Putin o consideră o parte din curtea sa din spate, populația a acordat un sprijin răsunător partidului pro-european împotriva amenințărilor rusești în alegerile din septembrie 2025.

Mai mult, în România, pro-europeanul Nicușor Dan l-a învins pe pro-rusul George Simion în mai 2025, în alegeri care au trebuit repetate din cauza acuzațiilor de presupusă fraudă electorală și interferență a Kremlinului.

Singurele vești diplomatice bune pentru Moscova au venit din Bulgaria, unde se bucură de sprijinul unui eurosceptic, fostul comandant Rumen Radev, câștigător al alegerilor din 19 aprilie.

Însă cea mai mare dezamăgire a lui Putin este că, după mai bine de un an de negocieri cu Donald Trump, nu a reușit să-l convingă să permită SUA și Rusiei să împartă lumea în sfere de influență. Washingtonul nu i-a predat Ucraina pe tavă și a intervenit și pe teritoriul aliaților săi: în ianuarie, a transformat guvernul venezuelean într-un fel de regim marionetă, favorabil intereselor americane, după ce l-a răpit pe Maduro; în februarie, l-a ucis pe liderul suprem al Iranului și poartă un război - acum presupus întrerupt - în care Rusia poate face puțin pentru a-și ajuta aliatul; iar în Siria, baza sa istorică din Orientul Mijlociu, un jihadist susținut de Washington, Ahmed al-Sharaa, este acum la putere.

Între timp, fostul dictator sirian Bashar al-Assad și fostul președinte ucrainean Viktor Ianukovici rămân în exil la Moscova.

Iar China, marele partener strategic al Rusiei - deși nu un aliat -, privește cum echilibrul puterii în cadrul parteneriatului lor se înclină rapid în favoarea sa, în timp ce Moscova este tot mai slabă.

"Fiica mea a început să vorbească mai întâi chineza și apoi rusa, pentru că avem o bonă chineză", a declarat cu mândrie purtătorul de cuvânt al lui Putin, Dmitri Peskov, la sfârșitul lunii mai, când liderul rus s-a grăbit să-l viziteze pe Xi Jinping la câteva zile după ce acesta din urmă l-a primit pe Trump.

Conform unui studiu realizat de Institutul Gaidar, Rusia a acordat Chinei o reducere de aproximativ 12 miliarde de dolari (peste 10,3 miliarde de euro la cursul de schimb actual) la achizițiile de petrol în acești patru ani de război din Ucraina.

Între timp, Beijingul furnizează Moscovei 62% din bunurile supuse sancțiunilor pe care le achiziționează din străinătate și 44% din celelalte importuri ale sale, conform datelor compilate de Institutul Kiel pentru Economia Mondială (IfW)."Ambele țări au obținut beneficii tangibile din parteneriatul lor, dar acesta nu este o coaliție între egali, ci un acord din ce în ce mai dezechilibrat în care China acumulează avantaje structurale", subliniază instituția germană.

Problema Moscovei este că Beijingul s-a poziționat pentru a exploata după bunul plac această slăbiciune rusească. Nici măcar criza energetică declanșată de bombardamentele americane și israeliene asupra Iranului nu l-a obligat pe Xi Jinping să aprobe construcția conductei Power of Siberia 2, pe care Rusia și-o dorește cu disperare. Beijingul are la dispoziție parteneri mai puternici; Moscova, în conflict cu Occidentul, nu are.

În timp ce Putin este concentrat pe războiul său, Xi privește tabloul mondial pe termen lung. O problemă este conflictul izbucnit anul trecut între India și Pakistan pentru controlul asupra Kashmirului, unde Rusia era principalul furnizor de arme al New Delhi, în timp ce Beijingul și Pakistanul sunt "parteneri strategici în orice circumstanțe". Cu un Kremlin subordonat, Beijingul și-ar putea slăbi principalul rival din Asia: India. O altă problemă este topirea gheții arctice, un teritoriu la care China dorește acces prin Rusia pentru noi rute de transport maritim și resurse naturale.

Și mai tulburător pentru Rusia: Ministerul Resurselor Naturale din China și-a actualizat hărțile în 2023, rescriind transferul unei părți din teritoriul său către Imperiul Rus în secolul al XIX-lea. Consiliul de Stat chinez a ordonat ca noile hărți să prezinte "granițele istorice", iar mai multe orașe rusești au fost redenumite pe aceste hărți cu fostele lor nume chinezești. Astfel, Vladivostok a devenit Haishenwai, iar Khabarovsk a devenit Boli. Doi ani mai târziu, în 2025, un presupus raport al Serviciului Federal de Securitate al Rusiei (FSB), divulgat publicației The New York Times, a confirmat suspiciunile serviciilor de informații cu privire la interesul reînnoit al Beijingului pentru teritoriile sale. Spionii ruși se referă la chinezi ca fiind "inamicul".

"Rusia are nevoie de Armenia datorită poziției sale strategice în inima Caucazului de Sud, cu o graniță terestră directă cu Iranul, un aliat crucial în Orientul Mijlociu", notează într-un e-mail Denis Cenușă, expert asociat la Centrul de Studii Geopolitice și de Securitate (GSSC). "Dacă Rusia pierde Armenia, flancul său sudic este expus, cel puțin politic", este de acord politologul Eric Hacopian.

Cu toate acestea, pro-europeanul Pașinian, câștigătorul alegerilor, și-a asigurat din nou sprijinul majoritar al populației sale, după opt ani în care a suferit o înfrângere dureroasă împotriva Azerbaidjanului și a pierdut enclava disputată Nagorno-Karabah. Prim-ministrul negociază un tratat de pace definitiv cu Azerbaidjanul - lucru care prezintă interes pentru alți actori din regiune, precum Turcia și Statele Unite - precum și aderarea Armeniei la Uniunea Europeană. Totuși, acest ultim pas pare încă departe: țara rămâne parte a Uniunii Economice Eurasiatice (UEEA) și a Organizației Tratatului de Securitate Colectivă (OTSC), alternativa Rusiei la NATO.

"Strategia Rusiei pare să fie orientată spre creșterea presiunii economice ca preludiu la un referendum. Partidele de opoziție armene controlează aproape 30% din Parlament, ceea ce le-ar putea permite să promoveze o inițiativă plebiscitară pe care Rusia o consideră o modalitate de a opri sau cel puțin încetini progresul Armeniei către aderarea la UE", notează Cenușă.

Rusia a încercat să influențeze recentele alegeri blocând parțial comerțul cu Armenia și amenințând că îi va întrerupe aprovizionarea cu gaze și petrol. Amenințările sunt un element de bază al diplomației ruse: le-a folosit cu Moldova în ultimii ani și cu Ucraina în timpul războaielor gazelor din anii 2000 și din nou în 2013, când a blocat traficul camioanelor și a exercitat presiuni asupra țării până când Ianukovici s-a retras din acordul de asociere dintre Ucraina și Uniunea Europeană. Acest lucru a declanșat protestele Maidan.

Cu toate acestea, decuplarea Armeniei de sfera rusă este mai complicată decât în ​​alte cazuri anterioare, cum ar fi Georgia, Ucraina și Moldova, care au fost, de asemenea, pline de dificultăți. UE a semnat un acord privind o zonă de liber schimb aprofundată și cuprinzătoare (DCFTA) cu aceste trei țări în ultimul deceniu, ca un pas preliminar către aderarea lor; dar în cazul Georgiei, candidatura sa pentru bloc a fost înghețată după ce guvernul său, controlat în culise de un magnat legat de Rusia, Bidzina Ivanișvili, a modificat legile pentru a reprima opoziția, a-și asigura victoria electorală în 2024 și a inversa deschiderea către Europa.

"Un DCFTA clasic nu este posibil pentru Armenia", afirmă Cenușă. "Autoritățile vor trebui să dezvolte un sistem care să ofere un tratament comercial preferențial minim din partea UE. Acest lucru le-ar permite să caute noi piețe, reducând în același timp impactul socio-economic și reputațional al agendei pro-UE promovate de Pașinian".

Rusia pune presiune pe Armenia după ce a făcut o trecere în altă parte în conflictul din Nagorno-Karabah, enclava revendicată istoric de Armenia și Azerbaidjan, pe care prima a predat-o în cele din urmă celui de-al doilea în 2025. Acea dezastru a schimbat ireversibil echilibrul geopolitic al Caucazului.Conflictul din Nagorno-Karabah a demonstrat slăbiciunea alianței militare dintre țările fostei URSS. "O Rusie care nu poate împiedica epurarea etnică din Nagorno-Karabah nu este de niciun folos Armeniei ca partener de securitate", adaugă Hacopian.

"OTSC [un fel de NATO pentru spațiul post-sovietic, condus de Rusia] evoluează, dar într-un ritm lent, deoarece Rusia și Belarus direcționează și ele resurse către teatrul european. O retragere oficială din Armenia i-ar afecta imaginea, dar Rusia se pregătește pentru un astfel de scenariu", subliniază Cenușă.

Regimul belarus, salvat de Putin de protestele de masă din 2020, este acum principalul aliat al Rusiei în Europa, dar președintele său, veteranul Aleksandr Lukașenko , știe și el cum să joace acest joc. Pe de o parte, salută armele nucleare ale lui Putin, iar pe de altă parte, profită de revenirea lui Trump la putere în Statele Unite pentru a-și consolida legăturile cu Washingtonul în schimbul afacerilor și eliberării prizonierilor politici.

Slăbirea influenței Rusiei ajunge și în inima Asiei Centrale. Luând act de ceea ce s-a întâmplat cu Ucraina, principalul său partener în regiune, în 2022, Kazahstanul a semnat două acorduri în 2025: unul pentru asocierea și cooperarea consolidată cu UE și un altul pentru un parteneriat strategic permanent și cuprinzător cu China. Beijingul a devenit practic cel mai mare investitor al țării, potrivit Băncii Eurasiatice de Dezvoltare.

Iar în Orientul Mijlociu, Kremlinului nu i-a mai rămas nimic altceva decât Iranul după căderea lui Bashar al-Assad în Siria. În Siria, Rusia negociază și menține în continuare baza aeriană Khmeimim și portul Tartus, dar guvernul este condus de un fost jihadist mai aliniat cu Washingtonul. Cu toate acestea, Rusia și-a consolidat baza Maaten al-Sarra din Libia, de unde își menține prezența în Sahel în ciuda eșecurilor precum cel recent din Mali.

Marea întrebare acum este ce se va întâmpla cu Iranul și Trump după semnarea acordului de încheiere a războiului. Moscova nu a reușit să se impună ca mediator în conflict. "Toate regulile arenei internaționale au fost șterse și jucăm un joc în care cel mai puternic are dreptate", s-a lamentat ministrul rus de Externe, Serghei Lavrov, la începutul acestui an.

Surse: El Pais/RADOR RADIO ROMÂNIA