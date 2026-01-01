A demisionat și ultimul PSD-ist din prima linie a Guvernului

Secretarul general al Guvernului, Radu-Ștefan Oprea, a demisionat luni din funcție, potrivit unui anunț făcut de Biroul de presă al Executivului.

Prin decizie a prim-Ministrului Ilie Bolojan, Dan Reșitnec, care, până în prezent, a ocupat funcția de secretar general adjunct al Guvernului, a fost numit în funcția de secretar general al Guvernului, cu rang de ministru.

Oprea a fost ultimul PSD-ist care a rămas în funcție de miercuri, după ce miniștrii Justiției, Muncii, Sănătății, Transporturilor, Agriculturii și vicepremierul Marian Neacșu și-au dat demisia.