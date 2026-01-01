Acum o lună, Grindeanu excludea colaborarea cu AUR și acuza PNL de „aventură” cu extremiști

Acum o lună, mai exact pe 26 martie, șeful PSD, Sorin Grindeanu, aflat la Bruxelles, scria pe Facebook faptul că exclude orice colaborare cu AUR. Pe 27 aprilie, lucrurile stau altfel, iar PSD și AUR lucrează împreună la dărâmarea Guvernului.

"Am discutat la Bruxelles cu partenerii din conducerea Partidul Socialiștilor Europeni despre urgența aplicării măsurilor pentru a proteja populația și mediul de afaceri fiindcă esența prezenței stângii la guvernare este să acționeze în primul rând în interesul oamenilor, mai ales a celor care nu se pot apăra!

Atât cu secretarul general al PES, dl Giacomo Filibeck, cât și liderul grupului S&D din Parlamentul European, doamna Iratxe Garcia, am susținut necesitatea clară de a continua o formulă de guvernare pro-europeană. Vrem însă ca guvernarea să fie una echilibrată, cu un premier care, pe lângă măsuri absolut necesare de reducere a cheltuielilor publice, să ia și decizii care sǎ apere românii împotriva inflației – în special cea generată de creșterea explozivă a prețului carburanților!

Atât eu, cât și liderii PES, excludem vreo colaborare politică cu AUR și credem că recentele semnale de apropiere dintre PNL și AUR reprezintă o aventură politică iresponsabilă, care amenință viitorul european al României!", spunea Grindeanu pe 26 martie.