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Adrian Veștea, despre desemnarea sa ca premier: "Nicușor Dan a zis să păstrăm discreția”

16:12 actualizat: 16:28
Inquam Photos/George Călin
Inquam Photos/George Călin

Premierul desemnat Adrian Veștea a declarat luni, la Digi24, că președintele Nicușor Dan i-a cerut să păstreze discreția.

"Sâmbătă a fost momentul în care toate aceste discuții s-au terminat foarte târziu. Din perspectiva domnului președinte, a zis că a trebuit să păstrăm discreția”, a declarat Adrian Veștea, adăugând că soția sa a aflat despre nominalizare cu doar câteva minute înainte de anunțul oficial.

Pe șeful său, Ilie Bolojan, l-a contactat imediat după anunțul privind desemnarea sa.

"Referitor la colegul meu, președintele PNL, Ilie Bolojan, l-am sunat imediat după această conferință de presă și această nominalizare. Am trimis mesaj. Dovada este că acest mesaj este încă pe telefonul meu și am așteptat, de bună-credință, să avem un dialog constructiv și să îi explic acest demers pe care l-am avut", a spus el la Digi 24.  

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