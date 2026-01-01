Alexandru Dimitriu (USR) acuză o încălcare a Constituției prin desemnarea lui Veștea fără consultări

Desemnarea unui candidat pentru funcția de prim-ministru trebuie să fie precedată de consultarea partidelor parlamentare, amintește deputatul USR Alexandru Dimitriu.
”Consultările desfășurate anterior au avut un obiect precis și au produs un rezultat concret: desemnarea lui Eugen Tomac pentru funcția de prim-ministru. În momentul în care acesta și-a depus mandatul, procedura constituțională generată de acele consultări s-a încheiat. Retragerea candidatului nu este un detaliu administrativ, ci consecința faptului că nu a reușit să obțină susținerea politică necesară pentru formarea unei majorități”, a scris el pe Facebook.
Dimitriu a adăugat că o nouă desemnare nu poate fi considerată o simplă continuare a procedurii anterioare: ”Situația politică s-a schimbat, iar Constituția impune reluarea consultărilor cu partidele parlamentare înaintea desemnării unui nou candidat”.
”Consultarea partidelor nu este o formalitate care poate fi bifată o singură dată și folosită pentru orice desemnare ulterioară. Ea trebuie să existe pentru fiecare candidat desemnat, astfel încât Președintele să poată evalua susținerea politică reală existentă la acel moment”.
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