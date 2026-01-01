Analiza lui Dan pe cazurile Ciucu-Fritz: Niște elemente a căror legătură e absolut întâmplătoare

Președintele Nicușor Dan a vorbit vineri, la finalul Consiliului European de la Bruxelles, despre cazurile din justiție care îi vizează pe primarul Capitalei, Ciprian Ciucu, și liderul USR și primarul Timișoarei, Dominic Fritz.

"Primul meu comentariu este faptul că niște elemente a căror legătură este absolut întâmplătoare. Așa de multă patimă, înseamnă că există o uriașă stare de tensiune și de neîncredere în societatea noastră. Înainte de aceste trei fapte, opinia mea este că e așa de multă tensiune în societate, că orice se întâmplă și ar putea să sune a ceva, e motiv ca oamenii să se revolte. Și ăsta este lucrul față de care trebuie să fim cu toții... și de asta, mult timp am ieșit în fața dumneavoastră și a oamenilor și am îndemnat la calm. Suntem totuși într-o criză politică. Avem niște partide politice care nu își mai vorbesc, ceea ce nu e normal în orice configurație guvernamentală ne pregătim să avem, însă nu e deloc, și subliniez, o criza statului", a spus președintele.

Apoil el a luat pe rând "cele trei evenimente juridice de ieri".

"În primul rând, față de hotărârea în cazul lui Dominic Fritz. Pe timing, ea era așteptată, adică nu a fost primul termen, dacă nu mă înșel e al doilea, a fost o amânare de pronunțare. Și aici vreau să fac un comentariu care nu schimbă cu niciun milimetru poziția pe care am avut-o de-a lungul timpului pe subiectul ăsta. Care este rolul Agenției Naționale de Integritate (ANI) în statul român? Este rolul ANI să găsească oameni care se îmbogățesc folosindu-și funcția publică? Sau este rolul ei să caute virgule în acte pe care diverși funcționari publici le fac? Nu vreau să comentez decizia judecătorească, pentru că nu ar fi corect să o fac. Însă dacă ne uităm la situația de fapt, vedem că, și orice român poate să vadă lucrul ăsta, haide să ne uităm la mașinile cu care vin funcționarii publici în jurul primăriilor reședință de județ, ca să nu zic Primăria Capitală. Ăsta este rolul ANI. Trebuie să ne uităm, dacă nu, cumva, sancțiunile pe care legea, îmi scapă cum se numește, integrității, sau cum se numește, 176, dacă nu aceste sancțiuni sunt disproporționate și nu ar trebui să avem o evaluare a sancțiunilor în funcție de vinovăția efectivă", a declarat Nicușor Dan.

La cazul de la DNA al primarului Ciucu, președintele a remarcat "un pas înainte".

"După ce au fost numiți, am avut o discuție cu cei trei procurori-șefi. În sfârșit, nu mai avem stenograme din dosare. Ani de zile noi făceam justiția la televizor și în ziare, înainte ca procurorul să scrie rechizitoriul. Evident că, în momentul în care procurorul scrie rechizitoriul, rechizitoriul se duce în instanță și orice jurnalist se poate duce să consulte dosarul și să relateze ce scrie acolo. Ce pot eu să constat, și am avut câteva cazuri interesante de persoane influente care au fost în aceste două luni de noi procurori-șefi, pot să constat că n-au mai existat scurgeri din dosare în opinia publică. Și ăsta este un pas înainte. Mai departe, pe exact faptele de acolo, evident că nu o să mă pronunț", a continuat el.

Despre decizia de la Tribunalul Ilfov, vizând deciziile luate de BPN al PNL după desenarea lui Veștea premier, Nicușor Dan a spus: "Vă rog să mă scuzați, decizia de la Tribunalul Ilfov a căpătat la anumiții oameni care se exprimă în spațiul public efecte, cum să le spun, apocaliptice".

"E o hotărâre, habar n-am, din nou, nu mă pronunț pe o hotărâre judecătorească, dar care este, ca efecte, este, cum să vă spun, insignifiantă. Adică în 35 de ani de democrație ați văzut vreun partid care să se jeneze să dea oamenii afară pentru că există un motiv sau nu există un motiv> Evident, e o voință politică care nu a fost niciodată, poate din păcate, cenzurată de instanțele de judecată.

