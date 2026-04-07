AUR propune desființarea CNA

Partidul extremist AUR invită "toți susținătorii democrației" să susțină propunerea sa de reformă administrativă în sensul desființării Consiliului Național al Audiovizualului

Partidul numește CNA "o instituție bugetofagă devenită un instrument politic al puterii pentru reprimarea dreptului la libera exprimare și anularea libertății presei".

Astfel, după ce licențele Realitatea PLUS și Gold FM au fost retrase marți, AUR cheamă forțele politice democratice, parlamentarii cu convingeri democratice, indiferent de apartenența lor politică, jurnaliștii independenți politic, reprezentanții autentici ai societății civile, pe toți cetățenii de bună credință să apere Constituția României, libertățile și drepturile cetățenești și să nu permită deriva antidemocratică și autoritarismul regimului aflat la putere.

"AUR condamnă decizia regimului aflat la putere privind închiderea a două instituții de presă, postul de televiziune Realitatea Plus TV și postul de radio Gold FM. Acest grav atentat la dreptul la liberă exprimare, la libertatea presei, la dreptul cetățenilor de a fi informați, în fond la adresa democrației, încalcă flagrant prevederile Constituției României, care garantează drepturile mai sus menționate și care interzic fără echivoc și fără excepții suprimarea unei publicații. Suprimarea anticonstituțională a celor două publicații este doar o încălcare dintr-un șir mai lung a drepturilor constituționale ale românilor.Scopul limitării până la anihilare a democrației din România la care se dedă regimul hibrid sprijinit de coaliția PSD-PNL-USR-UDMR este cramponarea de putere a acestui regim prin încălcarea suveranității poporului român", spune formațiunea.

