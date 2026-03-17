Avocatul Poporului plătește și în 2026 dublu chirie față de prețul pieței pentru sediu

Avocatul Poporului, al cărui mandat a expirat în iunie 2024, va plăti și în 2026 o chirie uriașă, dublă față de prețul pieței, pentru sediul de circa 2.000 metri pătrați în care își desfășoară activitatea cei 140 de angajați, spune USR.

De altfel, formațiunea, care a propus un nume pentru funcția de Avocat al Poporului, dar procedurile parlamentare s-au blocat din cauza nemulțumirilor PSD, spune că un nou Avocat al Poporului ar fi putut renegocia acest contract care datează de peste șase ani, timp în care Renate Weber nu a luat niciun fel de măsuri.

„Reprezentanții Avocatului Poporului au venit în Comisiile reunite de buget-finanțe și ne-au spus, cu nonșalanță, cum vor plăti 75% din suma cerută pentru bunuri și servicii pentru chiria unui sediu de 2.000 de metri pătrați. Este vorba de peste 3 milioane de lei chirie în fiecare an, adică circa 27 de euro pe lună pe metru pătrat, dublu față de prețul pieței. Nu putem să nu ne gândim că, dacă PSD nu s-ar fi opus numirii unui nou Avocat al Poporului, astăzi nu am mai fi avut poate această problemă, această risipă uriașă din banul public”, declară deputatul USR Cezar Drăgoescu.

Pentru bunuri și servicii, Avocatul Poporului a cerut pentru anul 2026 suma de 4,6 milioane de lei. În 2025, suma plătită pentru acest tip de cheltuieli, a fost de 4,4 milioane de lei, suma fiind indexată, potrivit declarațiilor reprezentanților Avocatului Poporului, inclusiv pentru a acoperi diferența de curs valutar aferentă contractului de închiriere.

Problema chiriei uriașe plătite de Avocatul Poporului datează cel puțin din 2019, când Renate Weber spunea că s-a apelat la această variantă pentru că statul nu a oferit un spațiu instituției.

USR a cerut, încă din ianuarie 2025, demararea de urgență a procedurii de numire a unui nou Avocat al Poporului, în condițiile în care mandatul Renatei Weber expirase din iunie 2024, iar aceasta s-a dovedit a fi avocata intereselor PSD, a pensionarilor speciali și a celor care au fraudat statul.

În urmă cu aproape 10 zile, PSD a făcut majoritate cu AUR în ședința Birourilor Permanente reunite ale Parlamentului pentru a anula ședința plenului comun în care trebuia să fie votat un nou Avocat al Poporului.