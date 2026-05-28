În mai, Administrația Prezidențială a semnat un contract de consultanță strategică cu Eversheds Sutherland (US) LLP pentru reprezentarea intereselor României pe lângă Guvernul și Congresul SUA, în valoare maximă de 565.000 de dolari pe lună, pe șase luni, peste 3 milioane de dolari în total.

În aprilie, România a anunțat participarea la Coridorul Vertical, un gazoduct care ar urma să lege Grecia de Ungaria și Ucraina prin teritoriul românesc, prin care ar urma să tranziteze gaz natural lichefiat (GNL) american cumpărat inclusiv prin Romgaz și Transgaz.

Prealabil, am asistat la o schimbare graduală de retorică, presărată cu gesturi simbolice și inițiative precum participarea la Consiliul pentru Pace inițiat de președintele american Donald Trump.

Certitudinea că Nicușor Dan vrea o axă București-Washington vine târziu, în absența unei articulări explicite și a deontologiei care ne-a obligat să acumulăm un bagaj suficient de „probe” care să ne permită o analiză deductivă capabilă să confirme acest fait accompli.

România și-a schimbat haina din pro-europenism în pro-occidentalism și pariază pe America. America în general și în special America lui Trump.

Nu ne rămâne decât să deslușim elementele constitutive ale strategiei președintelui Dan, toate cu corespondente în trecut. Noutatea rezidă în suma lor.

