Băsescu: Ideea unui „guvern al meu”, prin desemnarea unui candidat fără partid parlamentar,-o eroare

Fostul președinte Traian Băsescu consideră că reprezintă ”o eroare” intenția președintelui Nicușor Dan de a avea un guvern al său, condus de consilierul său Eugen Tomac, un nume tot mai vehiculat ca posibil candidat la funcția de premier.

Traian Băsescu vorbește de un ”premier surogat” și susține că tergiversarea desemnării unui premier și a formării unui guvern solid, cu o susținere certă în Parlament, ”deteriorează rapid situația politică, economică, socială și de securitate a țării, agravate și de faptul că șeful armatei este pus sub urmărire penală”.

Fostul președinte consideră că ”singura soluție credibilă și utilă” pentru țară este menținerea protocolului alianței și desemnarea unui premier din partea PNL, altul decât Bolojan sau, dacă liberalii nu își mai asumă această responsabilitate, desemnarea unui premier din partea PSD, altul decât Grindeanu.

”Ideea unui «guvern al meu», prin desemnarea unui candidat fără partid parlamentar, este o eroare”, scrie Băsescu pe Facebook, deși el este cel care l-a lansat pe Eugen Tomac în politică, iar acest conduce PMP - partid fondat de fostul președinte.

”Dacă «guvernul meu» va fi investit de Parlament, va fi un guvern slab cu un «premier surogat», dar și cu un președinte care devine «președinte surogat». Iar, după un timp, noi toți vom afla că «tandemul surogat» a devalizat bugetul țării, a tăiat alocația pentru mame, a mărit tva-ul, a mărit datoria țării și că nu poate face nimic”, a mai scris Traian Băsescu, în contextul informațiilor din presă, potrivit cărora Nicușor Dan îl va desemna săptămâna aceasta pe eurodeputatul Eugen Tomac, care e și consilierul său onorific, să formeze un guvern.



