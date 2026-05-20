Cum va ieși România din criza politică după ce Partidul Social Democrat (PSD), afirmat ca prooccidental și proeuropean, și-a demis propriul guvern cu ajutorul extremiștilor de la AUR?

Președintele a fost pus în impas luni, la Cotroceni, de partidele chemate să facă o majoritate de guvernare, care au pus condiții ce nu duc la niciun numitor comun.



Cum va reuși să strângă Nicușor Dan, într-un nucleu dispus să-și asume guvernarea, forțe centrifuge ale unor poziții ireconciliabile? Cum va reuși să facă viitorul premier, tehnocrat sau al unui guvern minoritar, o majoritate într-un parlament fragmentat pentru a trece legile reformei și care să apropie România de exigențele asumate față de UE pentru a primi cele 4,9 miliarde de euro pe care le mai are de extras prin PNRR?

Sunt întrebări la care în prezent nici partidele și nici președintele Nicușor Dan nu au încă un răspuns.

Tot mai multe voci spun că PSD, artizanul demolării guvernului Bolojan, ar trebui să facă proba competenței și să-și asume guvernarea. Și nu cu cei pe care i-a îndepărtat, printr-o eventuală refacere a coaliției, ci cu partenerul de aventură, AUR. Ceea ce contravine însă exigențelor impuse de președinte, care a exclus cooptarea AUR la guvernare.

Citiți continuarea pe PressHub.