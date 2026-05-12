Blocul Național Sindical (BNS) a participat miercuri la întâlnirea de lucru organizată la Senatul României de către AUR, în cadrul unui dialog dedicat principalelor probleme cu care se confruntă salariații și organizațiile sindicale din România.

În cadrul intervenției sale, BNS a transmis reprezentanților AUR că, până în prezent, nu a existat "o susținere reală din partea formațiunii pentru proiectele și inițiativele destinate protejării drepturilor salariaților și creșterii nivelului de trai".

Totodată, BNS a subliniat că, în eventualitatea participării AUR la guvernare, este "necesară elaborarea rapidă" a unui program de guvernare credibil și adaptat nevoilor reale ale societății.

Confederația și-a reafirmat disponibilitatea pentru dialog tehnic și consultări de specialitate, precizând că expertiza sa în domeniul relațiilor de muncă, politicilor salariale și protecției sociale poate contribui la elaborarea unor politici publice eficiente.

La reuniune sunt invitate cele cinci confederații sindicale reprezentative la nivel național - CNSLR Frăția, BNS, CNS Cartel ALFA, CSDR și CNS Meridian.

Obiectivul întâlnirii constă în realizarea unui schimb de opinii privind situația angajaților din sectorul public și privat, provocările din piața muncii, precum și identificarea unor soluții pentru problemele economice și sociale actuale.

Din delegatia BNS fac parte: Mircea Burlacu, vicepreședinte BNS și Cosmin Andreica, lider Sindicat Europol, sindicat afiliat BNS.

Discuțiile vizează "teme de interes major pentru lucrători, inclusiv protejarea drepturilor salariale, dialogul social, condițiile de muncă, impactul măsurilor economice asupra angajaților și necesitatea unor politici publice construite în consultare cu partenerii sociali, potrivit unui comunicat al BNS.

Blocul Național Sindical consideră că dialogul dintre organizațiile sindicale și actorii politici este "necesar într-un context economic și social complex, în care deciziile publice au un impact direct asupra nivelului de trai și asupra stabilității locurilor de muncă".