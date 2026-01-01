Social-democratul Bogdan Ivan a primit luni aviz favorabil în comisiile reunite, în timp ce colegul Romeo Lungu de la Dezvoltare are aviz negativ.

Propus din nou la Ministerul energiei, Ivan a primit 35 de voturi pentru, 17 împotrivă și o abținere,

În cadrul audierilor, el a insistat pentru proiectul SMR de la Doicești.

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La Ministerul apărării este propus Sorin Câmpeanu, fost ministru al educației în mai multe guverne și premier interimar pentru câteva zile în 2015. A fost membru ALDE și PNL.

A absolvit Facultatea de Îmbunătățiri Funciare și Ingineria Mediului din cadrul Universității de Științe Agronomice și Medicină Veterinară (USAMV) din București în 1991, iar în 2000 și-a susținut doctoratul în cadrul aceleiași facultăți.

Sorin Cîmpeanu și-a însușit în 2006, cu modificări neînsemnate, 92 pagini din munca a doi universitari alături de care a semnat în 2000 - ca al patrulea autor - nouă pagini dintr-un curs universitar.

În 2006, Cîmpeanu a reprodus în toate privințele, sub propria semnătură, 13 capitole semnate anterior de doi autori: ca structură, ca text, ca imagini, ca date prezentate în tabele; în privința titlurilor, contribuția din 2006 a autorului Sorin Cîmpeanu se reduce la eliminarea a cinci cuvinte din totalul de 117 incluse în titlurile capitolelor semnate, cu doar șase ani în urmă, de alți autori, a dezvăluit în 2022 jurnalista Emilia Șercan în PressOne.













Nu are nicio pregătire care să-l recomande pentru portofoliul Apărării.





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Cristian Pistol este propus la Ministerul Transporturilor.

În vârstă de 48 de ani, Pistol este inginer și, din septembrie 2021, este director general al Companiei Naționale de Administrare a Infrastructurii Rutiere (CNAIR).

Membru al PNL, a fost consilier de stat pe probleme de infrastructură în cadrul Guvernului condus de Florin Cîțu.

Este considerat omul lui Hubert Thuma, principalul contestatar al președintelui PNL Ilie Bolojan.

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Romeo Lungu, ministru propus al Dezvoltării și un om apropiat de Marcel Ciolacu, a primit 19 voturi favorabile și 18 împotrivă. Cum avea nevoie de 22 de voturi, Romeo Lungu a primit aviz negativ. Detalii, aici.



