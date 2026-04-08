Premierul Ilie Bolojan a declarat miercuri că trebuie îmbunătățită reglementarea în domeniul energiei și crescută capacitatea de producție pentru a avea prețuri mai mici în perioada următoare.

Cinci direcții strategice sunt necesare pentru acest obiectiv:

1. deblocarea proiectelor viabile: Deblocarea se va face prin eliberarea capacităților de rețea și reducerea costurilor de acces la rețelele electrice.

”E o direcție importantă care ține de reglementare și înseamnă să desființăm avizele tehnice de racordare speculative care blochează sau scumpesc accesul la rețelele electrice”.

2. îmbunătățirea performanței companiilor de stat din domeniul energetic:

Aceste companii au un rol vital în producția de energie din România, prin urmare orice fel de îmbunătățire se va vedea ”în cantități, în prețuri, pentru asta înseamnă să revizuim indicatorii de performanță în așa fel încât să fie măsurabili, să fie relevanți și, de asemenea, să stabilim criterii, fără echivoc, pentru pierderea mandatului în cazul în care indicatorii nu se realizează”.



3. reducerea distorsiunilor pe piața de energie:

”Piața de energie influențează cu câteva procente bune prețurile finale la consumatori. Prin urmare, e nevoie să reducem volatilitatea pe această piață, să reducem cantitățile care se tranzacționează pe piețele zilnice, care sunt foarte volatile, să extindem cantitățile care se comercializează pe termen lung cu clienții finali, să stimulăm furnizorii să facă aceste lucruri, inclusiv reducându-le plățile pe care le avem restante de achitat către ei”.

4. creșterea capacităților de stocare:

”Avem o pondere importantă a energiei care este fluctuantă pe bază de eolian și pe bază de fotovoltaic. Dacă în anii trecuți am avut aceste două investiții, ar trebui să avem investiții în stocare în următorii ani, în așa fel încât să echilibrăm aceste piețe, și prin politicele pe care Ministerul Energiei le promovează, prin schemele de sprijin, prin derularea proiectelor din PNRR, prin finanțări din fonduri de modernizare, putem susține dezvoltarea acestor capacități în anii următori și domnul ministru va puncta aceste mecanisme”.



5. susținerea investițiilor strategice în domeniul energiei:

”Sunt investiții în derulare mari care pot influența semnificativ piața de energie din România, de la interconexiunile mari și rețelele transfrontaliere, de la investițiile majore în zona de producție, atât în bandă, care sunt cel puțin de 10% din totalul producției de energie din România, de la accelerarea unor investiții peste o valoare semnificativă, de la simplificarea proceselor de autorizare și a procedurilor de expropriere. Aceste direcții am convenit să le urmărim în perioada următoare, sunt acțiuni pe termen scurt și acțiuni pe termen mediu pe care trebuie să le urmărim”.



Aceste direcții vor fi urmărite în perioada următoare, unele acțiuni fiind necesare pe termen scurt, altele pe termen lung.

1. Deblocarea proiectelor viabile:

- Trebuie să desființăm avizele tehnice de racordare, în ultimii trei ani de zile au fost emise cele mai multe, spune premierul. 90% din aceste proiecte sunt cu caracter speculativ, cei care le-au obținut vor să le vândă, nu să le dezvolte. Ei blochează accesul investitorilor serioși și nu se pot racorda.

- Am ajuns aici pentru că am avut reglementări permisive.

- Și Spania a avut o etapă cu proiecte speculative, dar a luat măsuri și acum performează în zona energiei regenerabile.

- Dacă aplicăm reguli mai stricte, cel mai devreme în a doua jumătate a acestui an să ne rămână în piață un număr de avize tehnice de racordare de la firme serioase care vor să le implementeze.

Ministrul energiei Bogdan Ivan a adăugat că vor fi selectate cu prioritate proiectele de minim 300 milioane de euro.

2. Îmbunătățirea performanței companiilor de stat din domeniul energetic:

Premierul spune că unele posturi, chiar dacă au fost câștigate prin concurs, au fost obținute de persoane care au legături cu zona politica.

E nevoie indicatori de performanță care trebuie îndepliniți, în caz contrar să se termine contractul, trebuie să introducem indicatori clari și măsurabili și să încheiem noi contracte de mandat cu actualii directori.

Bogdan Ivan spune că, pe lângă indicatorii clasici de performanță, companiile de stat din energie au și indicatori privind stabilizarea prețului pentru companii și persoane fizice.