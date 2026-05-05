Bolojan: Conducerea PNL a votat pentru intrarea în opoziție

Premierul Ilie Bolojan a declarat marți că PSD nu mai e un ”partener de încredere” la guvernare.

”Prin decizia de azi, PNL arată că e un partid cu demnitate”, a declarat Ilie Bolojan, adăugând că PNL va lucra în următorii ani ”la construirea unui pol de modernizare”.

Primarul Capitalei Ciprian Ciucu a citit decizia luată de conducerea PNL, după moțiunea ”prin care s-a creat, de facto, o nouă majoritate parlamentară”:

1. Clarificarea responsabilității politice: Criza politică a fost generată de PSD prin boicotarea sistematică a Programului de guvernare la negocierea și adoptarea căruia a participat în mod direct. Reformele asumate prin acest program de către toate partidele care l-au adoptat au fost întârziate sau compromise de liderii social-democrați. PSD este astfel responsabil pentru agravarea crizei politice, care a culminat cu inițierea și votarea moțiunii de cenzură. Prin asocierea la inițierea și votarea moțiunii de cenzură, AUR partajează responsabilitatea politică, în egală măsură, cu PSD. Partidele care au creat criza politică au datoria să-și asume consecințele.

2. Asumarea guvernării de către nouă majoritate creată de PSD: Partidul Social-Democrat a acționat pentru destrămarea coaliției de guvernare formate anul trecut, iar apoi, împreună cu AUR, a creat majoritatea parlamentară pentru inițierea și adoptarea moțiunii de cenzură și demiterea Guvernului. În consecință, ar trebui ca PSD să-și asume guvernarea și să nu fugă de răspundere, așa cum a făcut în ultimele luni. În condițiile în care PSD nu și-a respectat angajamentele asumate, nici partenerii de coaliție, și a acționat în mod iresponsabil în acest context dificil pentru România, nu mai este un partener credibil pentru PNL în procesul de formare a unui nou guvern.

3. Poziția PNL în actualul context politic: În acest nou context politic, PNL își menține deciziile adoptate de forurile statutare și de grupurile parlamentare și va rămâne în opoziție, exercitând un rol activ, responsabil și constructiv, în interesul cetățenilor și al stabilității economice.

4. Angajamentele PNL: Partidul Național Liberal își reafirmă angajamentele, pe care le va susține și în opoziție cu toate mijloacele parlamentare în perioada următoare:

● finalizarea obiectivelor din PNRR și adoptarea legislației pentru îndeplinirea jaloanelor;

● susținerea programului de relansare economică;

● Programul SAFE;

● procesul de aderare la OECD;

● menținerea echilibrelor bugetare.

