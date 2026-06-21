Bolojan, discurs la Congres axat pe atacuri la PSD: Am devenit un partid mediu spre mic

Președintele PNL a avut duminică un discurs la Congresul unde este singurul candidat axat pe atacuri la adresa PSD și a măsurilor dure pe care le-a luat din necesitate.

"De ce ne-am adunat, dragi colegi, la acest congres extraordinar? Trebuie să răspundem la această întrebare. Ne-am adunat pentru că partidul nostru trebuie să decidă astăzi cine este și ce vrea să fie. Trebuie să ne clarificăm direcția pe care vrem s-o urmăm în anii următori și să decidem care este viziunea noastră pentru România. Dar pentru asta trebuie să facem o scurtă trecere acum am ajuns aici, și așa cum au vorbit și colegii de dinainte, suntem după o guvernare dificilă, în care noi, Partidul Național Liberal, avem toate motivele să nu ne fie rușine de ceea ce am făcut în această guvernare", a spus Bolojan.

El a spus că PNL și-a asumat redresarea României într-un moment critic, și cei care știu cum se rezolvă deficitele mari știu că nicăieri în lume, unde au mai fost astfel de situații, redresarea nu se face fără costuri sociale inevitabile, ceea ce implică costuri politice pentru cei care sunt în față și pun acele măsuri în practică.

"Dar noi ne-am asumat această răspundere, n-am fugit de ea, aveam și o obligație morală, pentru că și noi aveam o mică parte din vină pentru situația în care a ajuns România. Nu trebuie să fugim de acest lucru. Dacă ar fi să fac o comparație între starea bugetului României și a unui pacient: în vara anului trecut am preluat un buget în comă și am lăsat un pacient în stare de recuperare, într-un proces de recuperare. E adevărat, tratamentul nu a fost ușor. A fost dureros uneori. Înțeleg supărarea multor oameni și le sunt recunoscător pentru răbdare. Dar dacă nu luam acele măsuri, n-am fi putut să redresăm situația. Cu siguranță n-a fost totul perfect. Mai sunt etape de parcurs, dar am ales direcția corectă și asta se vede din datele pe care le avem", a continuat el.

Bolojan a adăugat că se pune întrebarea dacă se putea mai mult și mai repede, iar răspunsul este "da, dar pentru asta e nevoie ca toți cei din coaliție să tragă la aceeași căruță".

"Și da, se putea mai mult dacă Partidul Social Democrat nu trăgea frâna de mână, așa cum a făcut pe parcursul lunilor de guvernare. Am dat, la început, o șansă unei coaliții în care ne-a revenit cel mai dificil rol. Am crezut că se poate face un parteneriat cu partidele care sunt în această coaliție, care se bazează pe respect, pe susținerea proiectelor de care are nevoie România, dar am descoperit că o astfel de relație cu PSD nu este posibilă. Nu poti să fii partener cu minciuna și cu fuga de răspundere și cu disprețul pentru România. Pentru că să faci o moțiune într-o situație limită, să n-ai soluție după aceea și să fugi de orice fel de răspundere, înseamnă că nu ai niciun respect pentru interesul acestei țări. Și asta nu mai trebuie să se repete. În prima fază, PSD a fost de acord cu măsurile care nu erau populare, pe care trebuia să le deconteze PNL. Pentru că știam că atunci când ne-am asumat această răspundere, nu ai de ales între a lua măsuri mai bune sau mai puțin bune. Ai de luat măsuri dificile", a declarat premierul interimar.

Ilie Bolojan a declarat și că era conștient că, pentru a ne fi mai bine, prima dată ne va fi mai rău.

"PSD, când a văzut că guvernul a ajuns la interesele lor, când a stabilit reguli cât se poate de clare, când le-am afectat rețelele clientelare, a doborât guvernul. Dar după această guvernare, cred că în afară de indicatori de procente de redresare, cel mai important lucru pe care l-am demonstrat partidul nostru este că se poate guverna și altfel în România. Se poate guverna cu respect pentru banul public. Se poate guverna fără aroganțe. Se poate guverna spunându-le oamenilor adevărul. Se poate guverna stabilind reguli care sunt valabile pentru toată lumea. Iar banul public, adunat din munca grea a celor care muncesc zi de zi în companiile și fabricile din România, să nu fie risipit. Și am guvernat cu grijă pentru țara noastră. Acest model de guvernare a stabilit un standard care nu mai poate fi negat", a mai spus el.

Bolojan a adăugat și că aceste zile "se caută tot felul de explicații conspiraționiste pentru creșterea cotei de încredere a PNL în pofida măsurilor nepopulare pe care a trebuit să ni le asumăm".

Dar cei care lansează astfel de teorii se fac că nu înțeleg ceea ce mulți români au înțeles. N-am fost perfecți, dar am fost corecți. Nu i-am mințit, am spus adevărul. Ne-a păsat de țară. Am muncit din greu și am scos România din mlaștina în care o lăsase guvernarea Ciolacu. Asta este adevărul și mulți oameni au început să înțeleagă acest lucru. Unde suntem acum, dragi colegi? Pentru că am deranjat, am aprins lumina, am tăiat privilegii, am arătat un alt mod de guvernare. Suntem sub un asalt teribil din toate părțile și cu toate armele. Nu știu să fi existat în ultimii ani un atac atât de puternic asupra unui partid. Dacă facem o analiză a modului în care s-a gândit această moțiune de cenzură în care a fost doborât guvernul, strategia s-a bazat pe faptul că președinții noștri de organizații și dumneavoastră veți trăda", a continuat el.

Alte declarații ale lui Ilie Bolojan

* Veți accepta momeala unor posturi, a unor avantaje personale, că veți accepta să fiți pe brelocul Partidului Social Democrat executând deciziile luate din nou în afara partidului.

* Sunt mândru de partidul nostru care nu și-a trădat valorile și a rezistat atacului furibund.

* Le mulțumesc colegilor mei și îi văd aici în față pe mulți și am vorbit în aceste zile pentru rezistență și consecvență.

* Aveți tot respectul meu, stimați colegi!

* Așa trebuie să arate un partid!

* Se pune problema soluțiilor pentru România, pentru formarea unui guvern, pentru că avem nevoie de așa ceva în această criză.

* Noi, în această perioadă, am lucrat cu partidele din coaliție și, împreună cu partenerii noștri, USR și UDMR, am gândit o formulă cinstită, transparentă, pe față, pentru a veni cu o soluție pentru România.

* Le mulțumesc pentru că au venit și aici, chiar dacă i-am anunțat aseară foarte târziu, să ne salute.

* Iar această propunere este una transparentă, este corectă și cinstită.

* Putem face, dacă într-adevăr interesul național nu este o vorbă goală folosită numai pentru a ajunge la putere, un pact pentru România în următoarele 6 luni, în care să stabilim cât se poate de clar că trebuie să menținem deficitele la niveluri rezonabile.

* Nu se mai poate astăzi, ne-am datora prea mult.

* Orice partid rațional înțelege asta, că trebuie să-și angajeze guvernul răspunderea pe toate proiectele din PNRR care n-au fost încă aprobate, ca țara noastră să nu piardă miliardele de euro, că trebuie să luptăm în zona de energie pentru a scădea prețurile în așa fel încât să avem o economie competitivă, că nu mai putem majora salarii dacă nu se respectă partea de productivitate.

* Sunt câteva idei de bază pe care le putem susține toate partidele, și n-are decât un partid, cum este PSD, să-și asume guvernarea ca guvern minoritar, sau, dacă nu, noi ne asumăm această guvernare împreună cu aliații noștri, în așa fel încât să trecem România prin această perioadă.

* Dar asta înseamnă voturi pe față, voturi de responsabilitate și angajamente explicite pentru România.

* N-avem cum să avem o soluție trainică în care să ni se impună să acceptăm un partener mincinos sau un atac la rupere asupra PNL-ului.

* Acesta este adevărul: pe așa ceva nu se poate construi sănătos.

* Bătălia teribilă din aceste zile nu este neapărat despre oameni, despre ideologii sau viziuni economice.

* Nu este, cu siguranță, despre campanii care se vor desfășura peste nu știu câți ani de zile. Este o bătălie, într-adevăr, și minciuna, între asumare și fugă de răspundere, între respect și dispreț pentru cetățeni.

* O bătălie dusă de PNL și în afară, dar și în interior, și vedem asta. Iar cât este partea bună a istoriei, așa cum sunt convins că suntem astăzi, nimic nu te poate intimida.

* Așa trebuie să rămânem și în perioada următoare, pentru că este o bătălie pentru viitorul României care nu se poate baza decât pe valori și principii corecte asumate.

* Ce vrem, dragi colegi? Acest congres nu este despre un nume sau altul, sau despre reglări de conturi sau calcule electorale.

* Acest congres este despre direcție, despre ceea ce vrem să fim și să oferim țării noastre. Am fost într-o coaliție care s-a făcut pentru funcții, nu pentru reforme, până în 2024, iar multe decizii se primeau din afara partidului.

* Și la ultimele alegeri, știți foarte bine că am plătit prețul pentru aceste compromisuri.

* Am acordat încrederea multor oameni care nu meritau și am fost trădați.

* Eu vă propun reconstrucția unui partid demn, curajos, principial, care să recâștige încrederea românilor și, odată reconstruit, el însuși să fie o forță de reconstrucție a României.

* Am devenit, în urma acestor compromisuri, un partid mediu spre mic.

* Eu vă chem să redevenim un partid mare, pe fundația solidă a valorilor și principiilor corecte.

* Mărimea unui partid o dă încrederea oamenilor în el, în proiectul lui pentru țară.

* Vom reveni la guvernare, dar nu prin compromis.

* Nu suportând minciuni și decontând funga de răspundere a altora.

* Vom reveni la guvernare ca un partid mare care pune cu adevărat în aplicare proiectul său pentru România puternică, modernă și prosperă.

* Cum cred că putem să facem asta? În primul rând, să fim consecvenți cu valorile noastre. Partidul nostru este un partid al națiunii și al tradiției, iar patriotismul este înscris în numele partidului nostru și în istoria lui.

* Un partid care susține familiile, care respectă cultele și bisericile, și comunitățile locale.

* Un partid care susține antreprenoriatul și înțelege că fără o economie pe baze sănătoase n-ai cum să ai prosperitate.

* Un partid care susține o guvernare eficientă, un guvern cât mai mic, dar nu un guvern slab, ci un guvern care face ce trebuie în domeniile esențiale.

* Un partid al administrației care livrează așa cum fac primarii noștri și președinții noștri de consilii județene.

* Un partid al libertăților și al unei justiții corecte.

* Un partid care susține competența și meritocrația, și în interior și în afară, care își asumă ca element de bază apartenența noastră europeană.

* Un partid serios, care își respectă cuvântul, principiile și partenerii.

* Un partid deschis. Să nu fugim de asta.

* Am cooptat în echipa de conducere colegi și vă recomand să faceți acest lucru în toate organizațiile noastre, pentru că acești colegi au demonstrat în ultimele luni forță, curaj și atașament în cabinet.

* Ei reprezintă deschiderea noastră către români care nu s-au mai regăsit în politica vreunui partid care s-a demobilizat sau care a votat de frică sau de furie.

* Românii nu mai trebuie să voteze de frică și furie, trebuie să aibă posibilitatea de a vota cu încredere în proiect și în oamenii politici.

* Ușile partidului nostru trebuie să fie deschise pentru toți cei care ne împărtășesc credințele. Și cu cât vor fi mai mulți cei care ni se vor alătura, cu atât mai puternici vom fi.

* Există energii și resurse uriașe umane în România, dar ele fug de partidele etanșe. Resursele interne și externe trebuie valorificate, oamenii competenți din interior sau cei care vin trebuie respectați și puși în valoare.

* Cei care intră în politică, cei care vin noi, și fiecare am fost nouă la un moment dat, nu sunt un pericol pentru cei deja aflați acolo, numai oamenii nesiguri.

* De ei se tem de așa ceva.

* Dar PNL trebuie să aibă niște uși batante, care să fie deschise în ambele sensuri, și pentru cei care vor să ni se alăture, dar și pentru cei care vor să iasă.

* Cine nu vrea să fie alături de noi, cine trădează partidul și deciziile sale, cine complotează pe sub masă așa cum s-a întâmplat toate zilele astea împotriva partidului, nu mai poate rămâne cucnoi.

* Nu mai e loc de întors. Astăzi nu dăm pe nimeni afară.

* Nu reglăm conturi, dar cerem o alegere. E un lucru de bun simț.

* Fiecare poate alege dacă este pe direcția partidului și respectă deciziile, sau dacă nu există o demisie de onoare, dacă e onoare. Dar n-am văzut-o. Așa fac oamenii serioși.

* Partidul nostru poate crește prin coerență, prin respectarea regulilor. Și oamenii experimentați care au vorbit înaintea mea au spus cât se poate de clar: nu există nicio organizație care performează, stimați colegi partid, administrație, firmă privată, organizație neguvernamentală, administrație, care să nu aibă în interior componenta de respect între oameni, componenta de disciplină și unitate de acțiune.

* Nu există nicăieri fără performanță. Deci performanță fără așa ceva nu există.

* Am un scurt cuvânt pentru colegul meu Ciprian Ciucu!

* Am deplină încredere în Ciprian și sunt alături de el.

* Îi mulțumesc pentru tot ce a făcut, pentru câștigarea Primăriei Capitalei, pentru că a avut un merit determinant, și îi respect decizia pe care a luat-o.

* A fost alegerea lui să nu mai candideze, pentru a nu expune PNL la atacuri nedrepte, și cred că merită solidaritatea și susținerea noastră. Respect, Ciprian!

* România este în mijlocul unor crize concomitente externe și externe, în care îngrijorarea cetățenilor noștri privind direcția în care se mișcă țara este în creștere în această perioadă. Iar cât timp partidele tradiționale pierd încrederea oamenilor, cât timp băltesc în compromisuri pe mize meschine personale, este firesc ca oamenii să fie dezamăgiți și să voteze efectiv împotrivă.

* Singura soluție să oprim acest tip de vot este să dăm din nou încredere românilor în soluțiile reale, să arătăm principii, consecvență, onestitate, asumare și curaj.

* Să fim noi, PNL, o alternativă reală. Dar trebuie să ne gândim mereu la gândul că ne vom întâlni cu oamenii, nu neapărat la alegeri, ci atunci când ne ducem în comunitățile noastre, când ne întâlnim cu prietenii noștri, când ne întâlnim cu colegii de serviciu.

* Să putem să nu ne fie rușine că suntem membri ai Partidului Național Liberal și că vom ajunge mai devreme sau mai târziu la judecata acestor oameni.

* Să facem ca cei care își pun obrazul pentru noi în comunele din România, în toată țara, să nu le fie rușine de ceea ce facem noi în București și să nu îi punem în situații dificile. România pe care o dorim să o construim este o țară prosperă prin ceea ce produce, nu prin ceea ce se împrumută.

* Trebuie să fie o țară democratică, prin asumarea regulilor și spiritului democrației, de către toată lumea, și o țară europeană.

* Țara noastră are potențialul să ajungă acolo, are oameni harnici și creativi, are nenumărate atuuri.

* Are nevoie însă de încredere în forțele proprii și de conducători patrioți și curajoși. Avem, de dat, răspuns la crizele multiple pe care le traversează țara noastră.

* Avem o criză bugetară care este pe cale de a fi rezolvată, dar care este reversibilă oricând. Avem o criză de capacitate a statului, lucrări pe care nu le mai terminăm, birocratizare, întârzieri de proiecte foarte mult, și această criză de capacitate nu răspunde exigențelor economiei și cetățenilor.

* Avem o criză care este generată de dezindustrializare, de numărul prea mic de persoane care sunt angajate în economie, și o piață a muncii inflexibilă.

* Dar avem și o mare criză de încredere a instituției.

* Sunt probleme profunde care nu se tratează cu lozinci și himere, se tratează cu adevăr, asumare, muncă și consecvență.

* Acesta este planul pe care vi-l propun pentru Partidul Național Liberal și pentru România puternică.

* Dumnezeu să aibă în pază România!

* Așa să ne ajute Dumnezeu!