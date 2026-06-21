Bolojan: Grupurile parlamentare PNL vor părăsi sala la un vot de învestire a Guvernului Veștea

Președintele PNL, Ilie Bolojan, a anunțat că Biroul Permanent Național recomandă grupurilor parlamentare ale partidului să părăsească sala în cazul unui vot de învestire a Guvernului Veștea.

”În urma deciziei Congresului PNL de a nu susține un guvern în care nu se regăsește PNL, acest guvern care încearcă să treacă nu are o majoritate asumată și transparentă. PNL nu va susține o astfel de soluție", a anunțat duminică președintele PNL, adăugând că recomandarea pentru grupurile parlamentare ale PNL este ”să părăsească sala în timpul votului”.

În ceea ce privește soluțiile de deblocare, Biroul Permanent Național a aprobat și va propune partenerilor și președintelui Nicușor Dan o formulă de guverne minoritare, precum și un pact național pe pe șase luni pentru adoptarea unor legi care să asigure absorbția fondurilor din PNRR.

Bolojan s-a referit la două scenarii: fie la guvern minoritar condus de PSD, fie un guvern minoritar format de PNL, USR, UDMR.

”Asta înseamnă că, nemaiputând funcționa pe o majoritate parlamentară transparentă, pentru că ne-am pierdut încrederea în PSD, formula pe care o vedem fezabilă în condițiile în care PSD nu și-a asumat răspunderea formării guvernului este o formulă de guverne minoritare", a precizat Ilie Bolojan.

Pactul național ar putea cuprinde, ”în primul rând, angajamentul oricărui guvern ca, cel mai târziu până la jumătatea lunii iulie, să-și asume răspunderea în Parlament pentru toate proiectele care înseamnă reforme din PNRR care nu au fost aprobate de către Parlament până în momentul de față, pentru că fiecare din aceste reforme înseamnă o sumă de peste 700 de milioane de euro și, deci, sunt câteva miliarde de euro pe care România, indiferent ce guvern va avea, ar trebui să le absoarbă în așa fel încât să nu putem pierde bani".

În al doilea rând ar trebui menținute echilibrele bugetare.