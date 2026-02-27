Bolojan: Înțelegem îngrijorarea românilor aflați în Orientul Mijlociu/ Mesajul MAE

Premierul Ilie Bolojan a transmis sâmbătă seară că se află în contact și este informat e Ministerul Afacerilor Externe, precum și de ambasadele și consulatele României din regiune, în contextul situației de securitate din Orientul Mijlociu.

"Înțelegem îngrijorarea românilor aflați în zonă și a familiilor lor din țară. Prioritatea noastră este siguranța fiecărui cetățean român. Personalul diplomatic și consular este mobilizat și pregătit să ofere asistență tuturor celor care au nevoie de sprijin", scris Bolojan pe pagina lui de Facebook.

El le recomandă tuturor românilor aflați în regiune să respecte cu strictețe instrucțiunile autorităților locale, să evite deplasările care nu sunt esențiale și să ia legătura cu ambasadele sau consulatele României pentru a-și notifica prezența și a primi sprijin.

"Suntem alături de românii afectați de această situație și vom continua să monitorizăm evoluțiile. Susținem eforturile de asigurare a stabilității și a securității în regiune și reluarea demersurilor diplomatice", a continuat premierul.

Ministerul de Externe a transmis tot sâmbătă că s-a încheiat sesiunea Celulei de Criză a MAE, cu participarea prim-ministrului Ilie Bolojan și a ministrului de resort, Oana Țoiu. Ședința a inclus o teleconferință cu șefii misiunilor diplomatice din statele din regiune, respectiv Statul Israel, Statul Palestina, Iran, Iordania, Qatar, Kuweit, Irak și Emiratele Arabe Unite.

Nu există cetățeni români răniți în regiune la acest moment.

Misiunile diplomatice și oficiile consulare ale României din regiune sunt în contact cu aproximativ 1.000 de cetățeni români. Este prioritizată acordarea asistenței consulare pentru minori și pentru familiile cu copii.

Nu sunt înregistrate, la acest moment, solicitări de repatriere din Iran.

Recomandări pentru cetățenii români în contextul evoluțiilor de securitate din Orientul Mijlociu

Având în vedere evoluțiile de securitate din Orientul Mijlociu și impactul acestora la nivel regional și global, inclusiv din perspectiva zborurilor comerciale, Ministerul Afacerilor Externe recomandă cetățenilor români care intenționează să călătorească în străinătate în perioada următoare să aibă în vedere perturbările înregistrate la nivelul zborurilor internaționale, în special pentru statele și orașele care constituie puncte de tranzit aerian.

De asemenea, având în vedere caracterul fluid al situației, MAE recomandă evaluarea cu responsabilitate a necesității efectuării acestor călătorii și, dacă este posibil, amânarea acestora până la ameliorarea situației de securitate și reluarea în condiții normale a zborurilor comerciale.

Totodată, în cazul cetățenilor români care se află în străinătate și sunt afectați de perturbarea zborurilor, MAE recomandă menținerea dialogului cu companiile aeriene sau agențiile de turism, precum și notificarea prezenței către misiunea diplomatică sau oficiul consular al României din statul în care se află.

MAE reamintește că marja de intervenție a misiunilor diplomatice și a oficiilor consulare în astfel de situații de forță majoră este limitată, având în vedere dinamica evoluțiilor și impactul acestora inclusiv asupra deplasărilor în interiorul statelor afectate, în conformitate cu recomandările și instrucțiunile autorităților locale.

