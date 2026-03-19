Bolojan, la dezbaterile pe buget: Pentru mulți români nu este o perioadă ușoară și apar nemulțumiri

Premierul Ilie Bolojan a declarat joi seară, la dezbaterile din Parlament pe bugetul de stat, că de multe ori a fost prezentat un buget cu venituri supraestimate de la tribună, însă acesta reflectă "posibilitățile adevărate ale țării".

"Am construit acest buget pe baza unei ușoare creșteri economice, o creștere pe care s-o putem cu adevărat realiza în actualele împrejurări economice complicate la nivel național și internațional. O parte importantă din buget merge spre investiții, în special din fonduri europene. Anul acesta este decisiv pentru cât reușim să atragem din PNRR, care se încheie în luna august. În același timp, am proiectat un deficit în scădere pentru al doilea an consecutiv, iar asta ne ajută să ne ținem cheltuielile sub control și să punem ordine în finanțe", a spus Bolojan.

El a adăugat că s-au prevăzut sumele necesare pentru plata dobânzilor și este, deci, un buget care spune oamenilor adevărul.

"Adevărul este că banii pe care noi îi producem ca țară nu ne ajung pentru tot ceea ce am dori și atunci întrebarea este ce trebuie să aibă prioritate. Confortul pe datorie al prezentului sau sănătatea viitorului? Pe amândouă nu le putem avea acum. Ani de zile, bugetele au prioritizat prezentul pe datorie, de fapt confortul politic al guvernanților, și de aceea am ajuns să plătim anual numai pe dobânzi costul unei autostrăzi. De aceea am ajuns anul trecut într-o situație limită și a trebuit să schimbăm modelul, însănătoșind finanțele țării", a continuat el.

Premierul a adăugat că măsurile luate pentru controlul deficitului, salvarea și redistribuirea unor fonduri europene, scăderea dobânzilor la care se împrumută țara arată că "lucrurile se mișcă în direcția bună și că România e privită cu mai multă încredere".

"În paralel, am făcut reforme prin care am redus cheltuielile publice, am tăiat privilegii și am început să închidem portițe ale risipei și ale evaziunii. Dar cea mai importantă reformă pe care o realizează acest guvern și care va însănătoși viitorul nostru este tocmai schimbarea fundamentală a modelului economic de la consum toxic pe datorie, la investiții care generează prosperitate. Este exact ceea ce facem și prin acest proiect de buget. Bugetul de stat pentru 2026 este, așadar, rezultatul muncii din ultimele luni de decizii și corecții, și pune economia pe un teren mai stabil și mai predictibil", a continuat acesta.

De asemenea, "cea mai gravă greșeală pe care o putem face acum este însă să ne relaxăm și să respirăm ușurați că am trecut de hopul major din ultimele luni, să revenim la obiceiurile risipitoare ale trecutului și să ne sacrificăm din nou viitorul", a completat premierul.

"Suntem pe calea cea bună, dar avem în fața noastră o muncă de ani de zile. Deficitul bugetar va trebui în continuare redus an de an până în 2031. Să nu uităm că datoria publică a țării a ajuns practic la 60% din produsul intern brut, ceea ce e un puternic semnal de alarmă", a mai spus Bolojan.

Cuantumul dobânzilor plătite a crescut și el, iar în acest an e prevăzută în buget plata a 60 de miliarde de lei doar pentru dobânzi la credite:

•⁠ ⁠cu 10 miliarde mai mult decât în 2025,

•⁠ ⁠cu peste 20 de miliarde de lei mai mult decât 2023

•⁠ ⁠și cu 30 de miliarde de lei mai mult decât în 2022.

"Vedeți că în doar 4 ani de zile s-au dublat cheltuielile cu dobânzile plătite de România: de la 30 de miliarde de lei la 60 de miliarde de lei. Dacă nu punem frână acum, vom ajunge în câțiva ani de zile ca țara să fie zdrobită sub povara dobânzilor. Prin urmare, responsabilitatea bugetară trebuie să devină o atitudine de viață guvernamentală și parlamentară. Acest buget este construit pe o estimare prudentă a veniturilor statului. Am programat o creștere moderată a veniturilor din TVA și din contribuțiile la asigurările sociale față de anul trecut", a mai transmit premierul Bolojan.

În același timp, acesta susține că nu pierd bani față de bugetul anului trecut comunitățile locale.

"Dimpotrivă, unitațile administrativ-teritoriale sunt constrânse să se reformeze intern, dar vor dispune și de venituri mai mari care să le dea posibilitatea să facă mai mult pentru comunități. Știu că există nemulțumiri în diverse primării în legătură cu scăderea cheltuielilor de 10%, dar reducerile erau necesare. Bugetul propus asigură, de asemenea, o protecție socială pentru categoriile vulnerabile, dar în limitele realiste, fără să promitem mai mult decât posibilitățile statului. La construcția bugetului am discutat cu toți partenerii din coaliție, am primit propuneri și am încercat să le includem în buget. Bugetul de stat include plata pensiilor, indemnizațiilor și ajutoarelor sociale, a tuturor cheltuielilor sociale prevăzute", a mai arătat acesta.

Ilie Bolojan le-a transmis parlamentarilor că este foarte important pentru țară să fie menținut deficitul prevăzut.

"Mai bine suntem prudenți acum decât să corectăm consecințele mult mai grave mai târziu. Contextul internațional e tensionat, economia globală e instabilă, iar piața energiei rămâne imprevizibilă. O evoluție negativă ne poate afecta economic și bugetar, iar România trebuie să fie pregătită. Bugetul de stat pentru 2026 trebuie să fie un instrument pentru creșterea economiei, pentru întărirea și responsabilizarea administrației publice, pentru susținerea românilor cu venituri modeste, în limitele posibilităților actuale. Bugetul nu trebuie să fie prilej de demagogie, de populism, de deraiere de la obiectivele pe care noi înșine, ca țară, ni le-am stabilit. Trebuie să ne gândim la generațiile actuale, dar trebuie să ne gândim și la generațiile viitoare. Cred că nimeni nu vrea să lăsăm după noi o țară cu datorii împovărătoare. Știu că pentru mulți români nu este o perioadă ușoară și apar nemulțumiri. Dar nu este corect să le răspundem cu soluții pe termen scurt care mai târziu ne vor costa mai mult pe toți", a completat Ilie Bolojan.