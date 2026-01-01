Bolojan: Nu e suficient ca un Guvern să fie format din oameni de bună calitate

Premierul interimar Ilie Bolojan a declarat joi seară, la Euronews, că premierul desemnat Eugen Tomac a luat legătura cu secretarul general al PNL, Dan Motreanu, iar liberalii vor discuta probabil luni cu acesta.

„Domnul Tomac l-a contactat pe domnul Dan Motreanu, secretarul general al PNL și, foarte probabil, luni, vom avea o discuție cu premierul desemnat, în așa fel încât să putem convoca forul de conducere al partidului și să luăm o decizie. ​Avem rezerve față de posibilitatea ca un guvern tehnocrat să aibă o guvernare cu rezultate în perioada următoare. Pe de o parte, pentru că nu este suficient ca un guvern să fie format din oameni de bună calitate, care să fie bine intenționați. E nevoie ca el să aibă o susținere fără echivoc în Parlament, pentru că, vrei, nu vrei, ajungi la o susținere parlamentară. Or ce se va întâmpla, așa cum am văzut că s-a întâmplat în ultimele 11 luni?", a spus Bolojan.

"Atunci când Guvernul va fi pus în situația inevitabilă de a lua măsuri care nu sună bine, nimeni nu va mai fi lângă Guvern pentru a-i susține aceste măsuri și proiecte de lege pe care le va iniția, ordonanțe care vor trebui aprobate vor risca să nu fie susținute, să fie măcelărite. Și, având o negociere cu Comisia Europeană pe o speță sau alta, să te trezești că vii cu o ordonanță care este total demontată în Parlament și să iasă la final un act normativ care, pe de o parte, nu respectă înțelegerile și care îți generează lucruri care îți creează probleme, costuri suplimentare, cheltuieli suplimentare pe buget, venituri mai mici etc", a mai declarat premierul interimar.



Ilie Bolojan a mai transmis că ​"am trăit această experiență cu PSD, care fugea de responsabilitate, deși era în guvern, deși se luau deciziile în prezența lor. Gândiți-vă că, în perioada următoare, când un guvern tehnocrat nu mai are o susținere explicită din partea unei coaliții, riscul să nu aibă susținere în Parlament este foarte mare".

