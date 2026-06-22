Bolojan: PNL își menține propunerea privind învestirea unui Guvern minoritar

Premierul interimar Ilie Bolojan a transmis marți că România are nevoie urgent de un guvern cu puteri depline, construit pe transparență, reguli clare și respect pentru principiile democratice.

"Jocurile de culise și trădările și-au arătat limitele. Ce se construiește fără principii, fără seriozitate și fără onestitate nu poate rezista. Partidul Național Liberal își menține propunerea privind învestirea unui guvern minoritar, bazat pe un pact național care să stabilească prioritățile României pentru următoarele 6 luni", a scris Bolojan pe Facebook.

El a mai spus că PNL este pregătit să contribuie la o soluție, dar "o soluție corectă, asumată, transparentă și construită în interesul real al României".

Liderul PSD, Sorin Grindeanu, a anunțat deja încă de luni seară că social-democrații nu vor vota un Guvern minoritar PNL-USR-UDMR.