Bolojan: PNL nu ar trebui să voteze un Guvern condus de Sorin Grindeanu

Premierul interimar Ilie Bolojan a declarat luni seară, la Digi24, că PNL nu ar trebui să voteze un Guvern minoritar condus de Sorin Grindeanu.

Întrebat dacă PSD ar veni cu o variantă de guvern minoritar cu Grindeanu premier, el, Bolojan, l-ar vota, acesta a replicat: "PNL nu ar trebui să voteze un astfel de premier și să susțină un astfel de Guvern. Aici sunt de făcut două comentarii. În primul rând, PNL a decis că nu mai face Coaliție cu PSD. Nu mai trebuie să repetăm greșelile din ciclul electoral trecut: o Coaliție doar pentru funcții și am permis capturarea statului prin capturarea unor instituții și companii. Coaliția din 2021-2024 nu a făcut reforme, ci doar împărțeli de funcții. Au ajuns oameni din clientela politică să ocupe instituții importante. De aceea am avut votul anti-sistem din 2024 și 2025. Iar PSD a mințit, a sabotat reformele. Dacă ne-am întoarce lângă ei am face aceeași greșeală".

Cu toate acestea, liderul liberal a spus că PNL ar putea susține anumite proiecte importante pentru România, chiar și din afara guvernării, în cazul unui Executiv minoritar.

„În situația unui guvern minoritar, indiferent de poziția în care PNL va fi, am susținut niște aspecte care țin de România. Trebuie să vii cu legi și ordine pentru jaloanele din PNRR. Toate aceste proiecte trebuie să le susținem, pentru că este o răspundere pentru România. Programul SAFE, alte aspecte care țin de politici publice”, a subliniat Ilie Bolojan.



Întrebat dacă se va ajunge din nou la situația în care va fi desemnat din nou premier și va trebui să formeze un Guvern, o va face, pentru că nu a fugit nici în 2025 de responsabilitate.

Întrebat despre posibilitatea formării unui guvern minoritar PNL și despre scenariul în care ar putea reveni în funcția de premier, liderul liberal a afirmat că un executiv stabil, susținut de o majoritate, rămâne cea mai bună variantă pentru guvernare.

„În condiții de stabilitate, este cea mai bună situație pentru a guverna, a face proiecte predictibile la viteza maximă”, a declarat acesta.

