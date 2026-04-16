Bolojan și șobolanii din cămară, speriați de aprinderea luminii

Într-un interviu pentru Radioul public, premierul Ilie Bolojan a răspuns atacurilor PSD din ultimele luni într-o mod foarte dur, vorbind la un moment dat de niște "șobolani care ciugulesc din cămară", iar el, ca premier, "a aprins lumina".

Potrivit premierului, "dacă ne-am lua după declarațiile făcute până acuma, am putea spune că zarurile au fost aruncate și că luni PSD va vota într-o manieră sau alta că nu va mai colabora cu premierul Bolojan".

"Dacă analizăm ce s-a întâmplat în ultimele luni, constatăm o serie de critici venite din partea reprezentanților PSD, care încălcau, în mod evident, protocolul de guvernare, care prevede că partidele nu trebuie să se atace între ele, și bunul simț de a construi relații de încredere, pentru că altfel nu poți să construiești relații de încredere, și care nu doar că l-au atacat pe premier, indiferent ce persoană este, ci pur și simplu contribuie la lipsa de performanță a Guvernului, pentru că mașinăria guvernamentală, când vede că este instabilitate, nu se mai mobilizează, nu mai lucrează corespunzător și toată lumea se gândește cine vine, cine pleacă, cine va rămâne, dacă mai rămân pe post și așa mai departe", a spus Ilie Bolojan.

Pe fondul acestor declarații, premierul admite că suntem în faza unui început de criză, de care România nu are nevoie.

"De ce nu are nevoie țara noastră de astfel de crize? Pentru că avem niște probleme complicate, care vin, pe de-o parte, din realitățile noastre economice, din deficitele bugetare pe care le-am acumulat anii trecuți și pe care trebuie să le corect", a continuat el.

Întrebat dacă argumentația aceasta le-a expus-o și liderilor PSD, Bolojan a răspuns că el crede că ea "este cunoscută de toată lumea", însă discuții au avut loc atât în cadrul privat, dar și discuții de la om la om cu social-democrații.

"Nu trebuie să fii mare expert politic în astfel de situații, iar explicația pentru generarea acestei crize nu poate fi decât pe trei componente, din punctul meu de vedere. Una dintre componente ține de fuga de răspundere și trebuie să discutăm foarte deschis. Această guvernare, care a intrat acum 10 luni de zile, și-a asumat niște răspunderi importante. Corectarea deficitului nu se poate face decât cu câteva măsuri, care în principal țin de creșteri de taxe și de încasări de venituri, sau de scădere de cheltuieli, sau măsuri combinate. Nu există alte măsuri nicăieri. Aceste măsuri, pe care și noi le-am pus în practică, sunt de natură a crea constrângeri economice și neajunsuri cetățenilor. Acesta este adevărul. Nu trebuie să fugim de asta. Ori, în general, există tendința de fugă de răspundere și dacă ați urmărit în această perioadă, cu toate că toate deciziile pe care le-am luat au fost luate de comun acord. Poate n-au fost exact ce-a dorit PNL, sau PSD, sau UDMR, sau USR, dar toate au fost luate de comun acord", a completat premierul.

De asemenea, el a adăugat că "cei care astăzi dau tot felul de sfaturi, cum se rezolvă deficitul, care critică, uneori creșterile de taxe pe care trebuie să le facem, tăierea unor sporuri din sectorul public, concedierile trebuie întrebați de ce n-au avut curajul să-și asume răspunderea atunci când a fost nevoie, anul trecut?".

"Fuga de răspundere în toată această perioadă a fost o constantă. Eu am văzut acest joc dublu, acest joc mincinos, că nu putem să spunem altfel, în care cădeam de acord în ședințe de Coaliție sau de Guvern cu privire la toate aceste măsuri, la diferite nivele, după care vedeam în conferințe de presă, în talk show-uri, în postări, că lucrurile sunt total diferite", a explicat acesta.

Ilie Bolojan a continuat prin a afirmat că, înțelegând cumva strategia de opoziție din interiorul guvernării a PSD, "pur și simplu din respect pentru țara noastră, dorind ca lucrurile să meargă înainte și înțelegând necazurile populației și încercarea unor forțe politice de a fugi de această răspundere, deși aceste deficite le-au făcut tot Guvernele României, din care au făcut parte și PSD și PNL, să nu fugim de această răspundere, noi am avea responsabilitatea să facem ceea ce trebuie".

Ilie Bolojan a prezentat ce se întâmplăa acum pe scena politică astfel: o cămară cu șobolani

"Ce se întâmplă în retorica asta este senzația că există o cămară, ca să folosesc un termen plastic, plină, în care cel care ține cheile cămării, premierul României în condițiile de față, nu deschide, pur și simplu, bugetul țării plin și nu vrea să facă lucruri bune. Cine n-ar vrea să facă lucruri bune? Dar, din păcate, alimentele din cămară, proviziile, nu mai sunt prea multe, pentru că le-am consumat anii trecuți. Acesta este adevărul.

Gândiți-vă că în cămara pe care o mai are gospodarul, atunci când deschizi ușa, vezi că ai niște șoricei, niște șobolani care sunt ca niște rozătoare, care-ți rod acele alimente și, foarte plastic, știți, am aprins becurile, este cât se poate de clar asta, nu e rostul meu, dar am încercat să fac lumina acolo și în mod evident asta a deranjat, dar am o experiență din administrație și am înțeles un lucru. Degeaba îți umpli cămara prin munca oamenilor, prin impozitele și taxe, dacă din acea cămară sau risipești banii, sau rozătoarele ți-i rod. Peste tot pe unde am fost am căutat să nu risipesc banii, să elimin formulele de pierdere de bani, indiferent sub ce formă au fost, pentru că orice om care consumă niște bani publici fără să justifice acel post înseamnă o pierdere de bani publici și nu neapărat furtul direct este doar o pierdere, aici sunt pierderi enorme pe care am încercat să le corectez în fiecare zi și în mod evident și asta consider că a deranjat", a relatat prim-ministrul.

PSD ar vrea un PNL obedient

Mai departe, Ilie Bolojan a acuzat PSD că "și-ar dori un PNL de tip obedient".

"Gândiți-vă că, atunci când conducerea unui partid nu este decisă în partidul respectiv, când deciziile legate de conducere într-un fel sau altul nu se iau în birourile acelui partid, ci în birourile altui partid înseamnă că există doar poziția de partid anexă. (...) S-au mai experimentat astfel de situații și toți cei care au ajuns în această situație n-au mai avut un viitor politic. Cât timp voi fi președintele PNL, acest partid va rămâne un partid relevant care va susține valorile de modernizare ale României și cred că doar prin guvernări care încurajează munca, care respectă inițiativa primară, care țin disciplină în finanțele publice, care asigură ordinea în țară, putem să progresăm în perioada următoare", a replicat acesta.

Întrebat unde ar fi laboratoarele în care ar fi construit un alt prim-ministru, Bolojan a precizat că, din moment ce solicitarea PSD după ce nu au reușit să creeze falii USR, s-a mutat asupra premierului și "este evident că a cere înlocuirea premierului pe care îl propune un alt partid înseamnă să te interferezi în decizie acelui partid și, practic, acel partid nu mai are viitor".

Ilie Bolojan le transmite celor din PSD că și ei, și PNL au fost fost foarte mulți ani la guvernare, dar, uneori, "unii oameni din conducerea PSD se comportă așa cum ar avea voturi ca pe vremea domnului Dragnea - 40 și ceva la sută".

Dacă luni PSD îi va cere oficial să demisioneze, Ilie Bolojan a spus că nu o va face.

"Am spus că nu voi demisiona, pentru că România are nevoie ca Guvernul să lucreze, să aibă capacitatea de a lucra. (...) Încercăm să facem niște jocuri politice în dauna României și încercăm să blocăm anumite evoluții care în mod cert însănătoșesc bugetele țării noastre, atunci asta se poate întâmpla și mâine, și poi mâine și deci am obligația față de țara noastră să asigur funcționarea Guvernului. Sigur, atâta timp cât Guvernul are atributul legal. În condițiile în care Guvernul își pierde această posibilitate printr-o moțiune de cenzură și nu mai are sprijin în Parlament, în mod evident, se vor face consultări", a completat premierul.

Dacă el nu pleacă și PSD a spus că atunci vor demisiona miniștrii social-democrați din Guvern, Ilie Bolojan a precizat că în acest scenariu "vom respecta toate procedurile constituționale și se va vedea atunci care este situația".