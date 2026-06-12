Bolojan, surprins de persoana desemnata premier: Nici eu, nici PNL nu am fost informați anterior

Premierul interimar și liderul PNL, Ilie Bolojan, se declară surprins de desemnarea pentru funcția de premier făcută de președintele Nicușor Dan.

"Am luat act de faptul că președintele Nicușor Dan l-a desemnat pentru funcția de prim-ministru pe domnul Adrian Veștea. Nici conducerea PNL și nici eu, personal, nu am fost informați anterior de președinte în privința acestei decizii, un act ostil, o evidentă încercare de rupere a PNL, intenție intuită încă de la doborârea guvernului în interesul PSD", a scris Bolojan pe pagina lui de Facebook.

Premierul interimar a mai transmis că "încercarea de a impune unui partid un premier din rândurile sale, fără a avea măcar o consultare prealabilă și după toate deciziile luate în unanimitate de forurile partidului, încalcă orice principiu de colaborare politică loială".

El a adăugat că, în perioada imediat următoare, PNL va organiza o ședință BPN pentru a lua o decizie oficială.