Bolojan: Un astfel de guvern nu e o soluție pentru România. Tomac: Plec încrezător de la întâlnire

lie Bolojan a declarat luni, după discuția cu Eugen Tomac, că un guvern, care nu se bazează pe o susținere politică explicită, nu este o soluție pentru România. Premierul desemnat a plecat însă "încrezător" de la discuțiile cu liberalii.

”Am prezentat perspectiva noastră și anume faptul că un astfel de guvern, care nu se bazează pe o susținere politică explicită, nu este o soluție pentru România, neavând practic posibilitatea să continui reformele și să treacă lucruri dificile de care realitatea pe care o parcurgem are nevoie, pe care România nu le poate evita, fără o susținere parlamentară”, a declarat Ilie Bolojan, după discuțiile cu Eugen Tomac, care au avut loc la sediul PNL.

El a mai spus că poziția partidului privind susținerea guvernului Tomac va fi luată miercuri sau joi.



Bolojan a mai declarat că i-a transmis mesajul lui Tomac ”direct, fără ocolișuri”.

Discuția a atins și subiecte urgente, precum PNRR.



”Principala problemă ține de absorția fondurilor europene, de accesarea granturilor din PNRR, iar pentru asta este nevoie să îndeplinim reformele pe care România și le-a sumat în 2021 și pe care nu le-am făcut până acum. E vorba, în principal, de nouă legi care trebuie adoptate în Parlamentul României. De asemenea, am discutat despre urgentarea finalizării lucrărilor, în așa fel încât să nu pierdem sumele care vin pentru granturi, iar cele pe împrumuturi să rămână într-o pondere importantă, chiar dacă unele lucrări nu vor putea fi terminate, datorită numărului foarte mare și situațiilor diferite din miile de localități ale țării", a precizat Ilie Bolojan.

"Am discutat despre aspectele care țin și de celelalte probleme urgente, problema deficitelor, a reducerii cheltuielilor statului, a unei guvernări eficiente, despre aspectele care țin de buna guvernare și de buna funcționare a economiei”, a mai afirmat Bolojan.

Tomac, în schimb, a spus că pleacă încrezător de la întâlnire.

”Plec încrezător de la această întâlnire. Domnul Bolojan a început o serie de reforme importante, ele trebuie continuate și eu sunt pregătit să duc mai departe, cu foarte multă responsabilitate, acest drum pe care România merge în clipa de față”, a afirmat el.

Eugen Tomac a făcut apel la formarea rapidă a unui guvern, deoarece ”fiecare zi în care țara noastră nu are un guvern, este o problemă care aduce la rând un set de probleme extrem de complexe care afectează viața de zi cu zi a fiecărui român”.

”Nu este un moment fericit, de aceea cred că, dincolo de lucrurile care separă partidele, avem nevoie de mai multă înțelepciune, maturitate și responsabilitate față de fiecare cetățean român”, a mai spus el.

