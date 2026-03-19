Bugetul de stat pe 2026, adoptat după o noapte albă în Parlament

Parlamentarii au votat vineri bugetul de stat și bugetul asigurărilor sociale de stat pe 2026.

Votul vine după tensiuni majore în Comisiile reunite de buget-finanțe, soldate cu un câștig de partea PSD, care a obținut 1,1 miliarde de lei pentru pachetul de solidaritate. Problema este că banii vor fi luați de la magistrați, supărați din nou de felul în care Guvernul a decis să tranșeze o dispută politică.

Bugetul a fost dezbătut în plen de joi, ora 21:00, până vineri, ora 03:00, iar vineri dimineață de la ora 10:00 s-au reluat discuțiile.

În final, bugetul de stat a fost adoptat cu 319 voturi "pentru", 104 voturi "contra" și o abținere, iar bugetul asigurărilor sociale de stat a adunat 314 voturi "pentru", 105 voturi "contra" și 12 abțineri.

Cele două proiecte merg la promulgare la președintele Nicușor Dan.