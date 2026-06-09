Buzoianu: Numărul directorilor din cadrul direcțiilor silvice regionale va fi redus de la 101 la 38

Numărul directorilor din cadrul direcțiilor silvice regionale din cadrul Romsilva va fi redus de la 101 la 38, a anunțat ministra mediului, Diana Buzoianu. '

"Tocmai au fost aprobate organigramele direcțiilor silvice regionale. Noi le-am avizat, urmează să fie votate și de către Romsilva. Practic, am făcut trecerea de la 101 directori la 38 de directori. Am creat și 16 funcții de șef serviciu pentru locurile în care nu era justificat sub nicio formă să existe un director, dar exista nevoia de coordonare în urma regionalizării direcțiilor respective. În orice caz, avem aproape înjumătățirea funcțiilor de conducere", a declarat marți Diana Buzoianu, în cadrul unei conferințe de presă.

Buzoianu a mai anunțat că urmează să aibă loc și concursurile pentru directorii direcțiilor silvice regionale: "Ne vom uita foarte atent să ne asigurăm că aceste concursuri vor fi organizate obiectiv, transparent, fără interese de grup sau fără interese ca oameni care nu au dus Romsilva în direcția potrivită în ultimii ani să fie și cei care câștigă pe bandă rulantă concursurile în următoarele luni".



