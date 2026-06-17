Buzoianu: Proiectul privind redefinirea infracțiunii de hărțuire sexuală, respins la Senat

Proiectul de lege privind definirea mai clară a infracțiunii de hărțuire sexuală a fost respins în Senat după ce PSD s-a abținut la vot în plen, deși era coinițiator, a anunțat miercuri ministra mediului, Diana Buzoianu.

Proiectul privind definirea mult mai clară a infracțiunii privind hărțuirea sexuală ar fi protejat mii de femei în România anului 2026 a ajuns miercuri în plenul Senatului la vot, cu un raport favorabil votat de PNL, PSD, UDMR și USR.

Și senatorii AUR s-au abținut.

"Cu 5 minute înainte de plen, decizia PSD, care spunea că va susține acest proiect de lege, a fost să își schimbe votul și să voteze abținere, ducând la respingerea proiectului la Senat", a spus Buzoianu, adăugând că motivul a fost "o răzbunare împotriva USR".

"Ce nu înțelege PSD este că o răzbunare împotriva USR-ului nu poate să fie de fapt o răzbunare împotriva a mii de femei care rămân fără protecție în fața hărțuirii sexuale. Noi, în momentul în care avem proiecte de legi care sunt corecte, care protejează mii de români, nu ne uităm la cine sunt inițiatorii. În schimb, vedem că PSD astăzi a votat pur politic, alegând să facă din victimele hărțuirii sexuale persoane care să fie mult mai mai puțin protejate", a explicat Diana Buzoianu.

PSD votase în comisii favorabil, mai ales că parlamentari social-democrați erau coinițiatori pe acest proiect de lege.

"Asta ne arată care este diferența și pericolul uriaș pe care îl vedem când vorbim despre viitorul guvern. Pentru că astfel de lucruri se vor întâmpla din ce în ce mai des aici în Parlament", a conchis Diana Buzoianu.