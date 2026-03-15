Călin Georgescu recunoaște că a apelat la fugarul Sebastian Ghiță să-l ajute în campania din 2024

Pro-rusul Călin Georgescu a recunoscut duminică seară, la postul Realitatea PLUS, că s-a întâlnit și i-a cerut ajutorul fugarului Sebastian Ghiță, stabilit la Belgrad.

"Este adevărat că m‑am văzut cu dânsul (Sebastian Ghiță – n.r.) la Belgrad, însă pot să vă spun un lucru, în premieră: m‑am văzut atât cu dânsul, cât și cu alți 7–8 similari, cărora le‑am cerut ajutorul cu un singur scop: să nu mi‑l dea. Asta a fost strategia mea, pentru că ulterior, după ce am stat de vorbă cu cei 7–8, am auzit din partea serviciilor române de informații: «Georgescu nu are bani, nu are cum să câștige, stăm liniștiți.» Și atunci m‑am înscris în cursă. Am făcut acest lucru absolut deliberat", a explicat Călin Georgescu.

Întrebat dacă știa că Sebastian Ghiță și ceilalți oameni cu care s‑a văzut atunci la Belgrad aveau legătură cu serviciul român de informații, Georgescu a afirmat că „trebuia să parcurg acest drum. Să cer, să întreb”.

Pro-rusul a mai afirmat că știa precis cine sunt cei cu care s-a văzut.

"M‑am dus special. Special. Aveam un singur risc, că puteau să‑mi dea bani. Atunci era rău. Dar așa cum am gândit lucrurile, eram convins că nu voi primi nimic. Și atunci am făcut acest drum.Și atunci sistemul a intrat în stare de șoc. Pentru că ei au furat, dar nu mai puteau fura, pentru că poporul român a votat atât de mult încât nu mai aveau cum. Și ulterior au căzut, știți cum cade guguștiucul în laț. Și au anulat alegerile. E bine că au făcut asta, pentru că de atunci până acum sunt greșeli peste greșeli și toate vor fi decontate", a mai spus Călin Georgescu.

+++

Reacția lui Georgescu a venit după ce dintr-o înregistrare publicată pe rețelele de socializare de un jurnalist pe nume Cristi Ciupercă reiese că Sebastian Ghiță a recunoscut că s-a întâlnit cu Călin Georgescu în anul 2021.

"Prin decembrie 2021, Călin Georgescu a venit la mine la Belgrad și, mă rog, ciudat, am fost cu el la un restaurant frumos, m-a rugat cineva neapărat să îl primesc, să mă văd cu el. Foarte ciudat, mi-a arătat clipul lui când intră în apă și iese, cu calul, mi-a zis că sunt pe drumul luminii, sunt președintele României", se aude în înregistrare.

Sebastian Ghiță povestește că Georgescu i-ar fi transmis că scopul vizitei la Belgrad ar fi să se vadă „cu niște prieteni sârbi, ruși”.

"Mi-e clar că e conectat și probabil l-au sprijinit cu bani, cu relații. Ceva făcea el acolo în Serbia, cu ruși, cu sârbi. Mi-a zis că e susținut de foști ofițeri, ofițeri din structuri și că are suport masiv și că sigur, ceva, mesianic, așa, că țara se va întoarce spre el. Foarte curios”, potrivit înregistrării.



