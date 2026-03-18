Capcana petrolului îl prinde pe Donald Trump

Paralizarea strâmtorii Ormuz constituie una dintre cele mai mari perturbări ale piețelor petroliere din ultimele decenii.

Îl pune pe președintele american într-o poziție dificilă, forțându-l să anuleze un summit cu Xi Jinping și să ridice parțial sancțiunile împotriva Rusiei, comentează Le Temps.

Cine și-ar fi putut imagina că o cale navigabilă de 33 de kilometri lățime între Golful Persic și Golful Oman ar destabiliza atât de mult America lui Donald Trump? Deși lumea a început, cu viteze diferite, o tranziție energetică către mai multe surse regenerabile, lumea depinde încă foarte mult de petrol. Ponderea sa în mixul energetic global a scăzut și reprezintă acum 30% din total. Este mult mai puțin decât 46% de acum o jumătate de secol, dar volumele crescând, consecințele paralizării strâmtorii Ormuz, prin care trece 20% din aurul negru al planetei, sunt colosale.

Administrația Trump credea că desfășurarea impresionantei armate a superputerii militare americane în Orientul Mijlociu ar fi suficientă pentru a rezolva problema. Fără a lua în considerare Republica islamică, deși mult slăbită, care a jucat singura carte strategică majoră care îi mai rămăsese: paralizarea strâmtorii Ormuz și sabotarea traficului de petroliere pentru a ține ostatică economia globală.

Țările europene au dreptate să refuze să ajute Statele Unite.

Experții sunt unanimi: va dura cel puțin câteva luni pentru a reduce prețul petrolului, despre care unii analiști prevăd deja că va ajunge la 200 de dolari pe baril. Panica de la Casa Albă este atât de intensă încât Donald Trump, care a disprețuit membrii NATO și ai Uniunii Europene de la revenirea sa în Biroul Oval, le imploră acum ajutorul pentru a asigura un tranzit sub escortă militară prin strâmtoarea Ormuz. Cu toate acestea, formarea unei coaliții, așa cum a făcut George H.W. Bush în timpul primului Război din Golf, necesită planificare înainte, nu după o astfel de operațiune. Țările europene abordate au dreptate să refuze o astfel de solicitare. Pentru a evita să fie atrase într-un război fără scop sau sfârșit previzibil. Și din demnitate.

Alți doi factori ilustrează profundul disconfort al Casei Albe: Donald Trump a fost nevoit să solicite amânarea summitului sino-american de la Beijing cu Xi Jinping și a declarat că este obligat să ridice parțial sancțiunile împotriva Rusiei. Pe plan intern, se confruntă cu un paradox: Statele Unite sunt cel mai mare producător mondial de petrol și gaze. Dar, deoarece structura rafinăriilor americane este concepută în principal pentru a procesa țițeiul greu, America este obligată să exporte țițeiul ușor și să rafineze cele 200 de milioane de barili de țiței greu pe care le importă în fiecare lună.

Prin urmare, Statele Unite nu sunt imune la creșterea prețului petrolului. Benzina costă acum în medie 3,72 dolari pe galon (3,78 litri), o creștere de 25% de la începutul războiului. Dacă această creștere continuă, va urma o înfrângere garantată a republicanilor la alegerile de la jumătatea mandatului, din noiembrie.

Sursa: RADOR RADIO ROMÂNIA