Cătălin Predoiu zice că purtătorul de cuvânt al Poliției Române e un "suflet de aur"

Ministrul interimar de interne, Cătălin Predoiu, susține că purtătorul de cuvânt al Poliției Române, chestorul Georgian Drăgan, e un om cu suflet de aur. Liderul liberal încearcă să convingă opinia publică de faptul că Drăgan nu a spus ce a spus.

48 de organizații neguvernamentale și redacții l-au criticat într-o scrisoare deschisă pe chestorul Georgian Drăga pentru tonul amenințător folosit la adresa jurnaliștilor Recorder, în urma investigației privind împuternicirile din Poliția Română, Drăgan însuși beneficiind de patru împuterniciri până acum.

"Îl cunosc personal pe domnul Drăgan. Am avut ocazia să interacționez cu dânsul în legătură cu anumite misiuni. Am discutat, și dacă vreți și de la om la om. Îl cunosc bine. E un om cu un suflet de aur, e un om cu un caracter impecabil și cu un gând curat. Sub nici o formă, domnul Drăgan nu a putut să gândească ceea ce dumneavoastră ridicați în mod legitim ca semn de întrebare", a spus ministrul interimar de interne, Cătălin Predoiu.

"Acest modus operandi depășește cadrul legal din punctul nostru de vedere privind libera informare a cetățenilor, este de natură să afecteze activitate instituțiilor din România, mă refer și la justiție, și la Poliția Română, și la Ministerul de Interne și implicit, asigurarea securității cetățenilor este afectată", este una dintre declarațiile chestorului Drăgan, care a organizat o conferință de presă dedicată anchetei Recorder.



"Dar în niciun caz, nici în cazul domnului Drăgan, nici în cazul altui coleg nu se pune problema să nu înțelegem rolul presei, libertatea de exprimare, dreptul de a critica, dreptul de a cere lămuriri și datoria noastră de a da aceste lămuriri.Eu personal, cum bine știți, inclusiv în activitatea politică, militez pentru dreptul la liberă opinie, la liberă exprimare și în niciun caz nu aș putea să mă plasez în alt context, de cealaltă parte.Deci, pe scurt, vă asigur cu toată seriozitatea de care pot fi creditat, că nu există o astfel de abordare, nici rostită, nici gândită, în cadrul domnului Drăgan și în cadrul Ministerul Afacerilor Interne la modul general", îl scuză Predoiu pe Drăgan.

"Nu m-ați prins dumneavoastră cu nimic. Nici eu nu v-am prins cu nimic momentan", i-a spus Drăgan jurnalistului Alex Nedea, o declarație care sună ca o amenințare sau avertisment.

"Dacă, repet, s-a perceput puțin altfel, nu găsesc altă explicație decât pasiunea și omenia cu care domnul Drăgan atunci când intervine, își apără colegii, când știe că are argumente și dorește să prezinte aceste argumente", a mai spus Predoiu în apărarea lui Drăgan, care și-a petrecut weekendul tot postând pe rețelele sociale mesaje prin care și-a justificat conferința de presă pe care a ținut-o fără să urmărească întregul documentar Recorder.





