Negocierile din ultimele ore cu partidul extremist AUR, fără voturile căruia învestirea Guvernului Veștea nu are nicio șansă să treacă și în care PSD este implicat activ reprezintă o schimbare de 180 de grade a social-democraților.

Am luat exemple din martie 2026, momente relevante în care PSD sau lideri PSD s-au delimitat de AUR ori au criticat colaborarea PNL cu AUR.

Pe 18 martie, în timpul dezbaterilor pe buget, PSD a acuzat AUR că a blocat propriul amendament privind ajutoarele pentru pensionari și familii vulnerabile. Presa a relatat că AUR „a tras preșul de sub picioarele PSD”, după ce inițial părea dispus să susțină amendamentul social-democrat.

În 25 martie, întrebat despre ședințele în care PNL și USR au decis că nu vor mai colabora cu PSD dacă dă jos Guvernul Bolojan printr-o moțiune alături de AUR, Grindeanu acuza că "în ultimele 24 de ore am văzut bezele trimise de reprezentații PNL către AUR".

Pe 21 aprilie, liderul PSD, Sorin Grindeanu, a declarat public că PSD dorește continuarea unei formule pro-europene și că „nu vom face o majoritate cu AUR”. Mesajul a fost transmis înaintea consultărilor de la Cotroceni. Tot în acea perioadă Grindeanu repeta că PSD are doar două variante de guvernare: opoziție sau coaliție pro-europeană.

Pe 11 mai, după întâlnirea cu ambasadorii UE, Sorin Grindeanu a respins acuzațiile privind apropierea de AUR și a afirmat că „nu există o alianță PSD-AUR”.

În mai 2026, după căderea Guvernului Bolojan cu voturile PSD-AUR, în mai multe declarații publice, Grindeanu a susținut că partidul său poate participa doar la formule de guvernare pro-europene și a respins ideea unei coaliții cu AUR.

Contextul actual

Luni, premierul desemnat Adrian Veștea a anunțatcă merge la întâlnire cu liderul extremist AUR, George Simion, așa cum a cerut cel din urmă.

"Sunt un om al dialogului și al consensului. Înțelegând responsabilitatea care îmi revine pentru a pune capăt haosului politic, voi avea o întâlnire cu președintele AUR, George Simion. Când vine vorba de România și de rezolvarea unei crize fără precedent, îmi asum un dialog deschis cu orice formațiune politică votată de români. Este cred obligatoriu dacă vrem să avem, în adevăratul sens al cuvântului, un Guvern al României", a scris Veștea pe pagina de Facebook.

Deși AUR dorește în continuare alegeri anticipate, George Simion spune că partidul e dispus să voteze guvernul, dacă Adrian Veștea se duce la sediul partidului, iar Nicușor Dan spune public că e nevoie de voturile extremiștilor.

”Diseară, dacă va exista un vot, cu un premier care nu a venit să ne ceară susținerea ... nu va beneficia de susținerea parlamentarilor AUR, nu are rost să se iluzioneze unii și alții”, a declarat luni la Parlament George Simion.

Acesta a spus că îl așteaptă la sediul AUR pe Adrian Veștea și pe președintele Nicușor Dan să spună public dacă e nevoie de voturile AUR. George Simion îl va aștepta la sediul partidului pe premier desemnat până la ora 20:00.

PSD-iștii nu mai văd acum AUR ca fiind extremist

Marian Neacșu, propus la Ministerul Afacerilor Interne, a afirmat că nu ar avea o problemă să ajungă ministru cu voturile AUR.

"Și acum de ce este nefrecventabil? (...) Scopul fundamental este constituirea unui Guvern, în orice formă putem să realizăm asta (…), nu în orice condiții”, a răspuns Marian Neacșu, întrebat dacă AUR va putea fi considerat un partid frecventabil la alegerile viitoare.

Tot Marian Neacșu a precizat că el nu i-a catalogat niciodată pe cei din AUR ca fiind „extremiști”.

Social-democratul a afirmat că nu ar avea o problemă în a fi învestit ministru cu voturile AUR.„Și acum de ce este nefrecventabil?”, a răspuns Marian Neacșu când a fost întrebat dacă AUR va putea fi considerat un partid frecventabil la alegerile viitoare.





Un alt ministru propus de PSD, cel de la Dezvoltare, a declarat tot luni că nu are o problemă dacă Guvernul Veștea va fi votat și de parlamentarii AUR.

"Nu pot interzice unor colegi parlamentari de la AUR, cu care mă înțeleg foarte bine, inclusiv celor din județul Buzău, unde suntem colegi, să voteze. Nu se roagă nimeni de AUR. Eu nu m-am rugat de AUR să îmi dea voturile la această audiere", a spus Romeo Lungu.

Potrivit unor surse politice, cei din PSD sunt principalii negociatori cu AUR pentru a strânge voturile necesare învestirii Guvernului Veștea.

Liderul senatorilor AUR, Petrișor Peiu, susține că "singura soluție democratică de ieșire din criza politică este organizarea de alegeri anticipate" și se întreabă "de ce s-ar auto-distruge AUR pentru a salva PSD?"

El a scris pe pagina lui de Facebook faptul că "Nicușor Dan și PSD s-au pus în situația dificilă de a propune un Guvern care nu poate sa treacă de votul parlamentului".

"Singura ieșire pe care au găsit-o este de a presa AUR sa voteze învestirea guvernului. Dar asta ar aduce prăbușirea partidului AUR. Întrebarea logică este: de ce s-ar auto-distruge AUR pentru a salva PSD?", a continuat el.

Nicușor Dan nu mai spune clar că exclude ca AUR să susțină învestirea unui Guvern

Președintele Nicușor Dan nu a mai fost joi, înainte de reuniunea Consiliului European de la Bruxelles, atât de ferm în privința susținerii de către AUR a unui nou Guvern la București.

Cu titlul general, există o împărțire constituțională de atribuții și atribuția președintelui este să desemneze prim-ministrul, iar eu, după cum știți, după nenumărate consultări cu partidele am desemnat ceea ce am înțeles eu din opțiunile lor ca posibilitate să rezolvăm criza. Mai întâi pe domnul Tomac și acum pe domnul Vestea. Ați reținut și criticile mele la adresa partidelor când am spus că trebuie să ne uităm mai mult la interesul național și mai puțin la interesul, chiar dacă e legitim, de partid", a spus președintele, întrebat dacă ar fi de acord ca guvernul Veștea să fie învestit cu voturile AUR.

Mai departe, președintele a spus că nu vrea să facă foarte multe comentarii.

"Putem să avem o discuție mult mai amplă în momentul în care acest proces se va finaliza, oricum se va finaliza el, dar, așa cum am făcut și în discuția despre procurori, până când nu au venit acele propuneri la mine nu am spus mare lucru. Ce pot să vă spun este că în momentul în care am desemnat un premier l-am desemnat cu convingerea că el poate să fie votat și să rezolve criza asta odată pentru totdeauna", a continuat el, la insistențele presei dacă și cu voturile AUR.

Întrebat din nou dacă ia în calcul ca majoritatea din jurul lui Veștea să includă și AUR, președintele nu a mai fost atât de ferm ca altă dată când excludea orice susținere AUR a unui Guvern.

"Nu trebuie să o iau eu. Este o discuție care îl vizează pe prim-ministru", a răspuns Nicușor Dan.







