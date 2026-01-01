Câțiva liberali își anunță sprijinul pentru Veștea

Deputatul Răzvan Prișcă, Alin Tișe, președintele Consiliului Județean Cluj, Adrian Anghelescu, primarul din Giurgiu, și-au exprimat public susținerea pentru colegul Adrian Veștea, la puțin timp după anunțul președintelui Nicușor Dan.

Alin Tișe invocă ”interesul național” și susține că România nu poate fi ținută ”captivă de calcule politice și ambiții de partid”.

”Niciun partid nu este mai mare decât țara noastră. Niciun om politic nu poate să se opună binelui românilor. Nicio strategie de partid nu poate fi mai importantă decât stabilitatea țării. Ca partid național și conservator, PNL are datoria să pună interesul României mai presus de orice interes politic”, a scris președintele Consiliului Județean Cluj pe Facebook.



Tișe a mai scris că România are nevoie ”urgent de un guvern funcțional, de decizii curajoase și de responsabilitate”.

Și deputatul PNL Răzvan Prișcă anunță că îl va susține pe Veștea care ar avea ”experiența, seriozitatea și curajul să formeze un guvern care să scoată România din criză și să o țină pe direcția pro-occidentală”.

Prișcă spune că România nu își mai permite prelungirea crizei politice ”de dragul unor orgolii personale” și apreciază că premierul desemnat Adrian Veștea e ”omul cel mai potrivit pentru acest moment complicat”.



Și primarul liberal din Giurgiu, Adrian Anghelescu, consideră că este ”o alegere potrivită” și speră ca Partidul Național Liberal să-l susțină.

El mai spune că știe ”foarte bine” că și președintele Organizației PNL Giurgiu, Toma Petcu, ”își dorește deblocarea situației generate de această criză politică”.

”Susțin întru totul punctul de vedere exprimat de președintele Toma Petcu și consider că decizia de a-l susține pe Adrian Veștea este una potrivită. În același timp, cred că ieșirea din această criză are nevoie de responsabilitate și asumare, iar soluția este doar una politică și doar una - PNL”.



