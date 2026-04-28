CCR dă dreptate AUR: numirile oamenilor la TVR și Radioul public, neconstituționale

Curtea Constituțională a admis miercuri sesizările AUR legate de hotărârea Parlamentului privind numirea membrilor Consiliilor de Administrație ale Televiziunii publice și Radioului public, potrivit Agerpres.

AUR susține în sesizările trimise instanței constituționale că nu ar fi fost respectată ponderea parlamentară pe care o are.

"Sesizarea vizează încălcarea flagrantă a prevederilor Constituției României, în special ale art. 1 alin. (3) și (5), precum și nerespectarea dispozițiilor imperative ale Legii 41/1994, care impun desemnarea membrilor Consiliilor de Administrație ale SRTv și SRR cu respectarea configurației politice și a ponderii grupurilor parlamentare din Parlament. În cadrul procedurii de desemnare au fost formulate propuneri pentru două funcții de membri titulari și două funcții de membri supleanți, proporțional cu ponderea parlamentară. Cu toate acestea, comisiile parlamentare de specialitate au ignorat o parte dintre aceste propuneri, iar plenul reunit al Parlamentului a validat componențe ale Consiliilor de Administrație care nu reflectă configurația politică reală a legislativului", arăta AUR.

Potrivit sursei citate, "deși configurația Parlamentului impune o reprezentare echilibrată, AUR a primit un singur loc în Consiliile de Administrație ale SRTv și SRR, în timp ce PNL, USR și UDMR, formațiuni politice cu o pondere parlamentară inferioară, au beneficiat de o reprezentare egală sau superioară în aceste structuri de conducere".

"Această situație contravine atât dispozițiilor legale, cât și jurisprudenței constante a Curții Constituționale", atrăgea atenția AUR.

În sesizare se mai arată că "Parlamentul a ignorat precedente clare stabilite de Curtea Constituțională, în special Decizia referitoare la Hotărârea Parlamentului 28/2012, prin care CCR a sancționat o situație similară de încălcare a principiului reprezentativității politice în Consiliile de Administrație ale serviciilor publice de radio și televiziune".

"Prin adoptarea Hotărârii 45/2025, Parlamentul a încălcat obligația constituțională de a respecta legea și deciziile Curții Constituționale, afectând principiul statului de drept și legalitatea funcționării unor instituții publice fundamentale. AUR solicită Curții Constituționale admiterea sesizării și constatarea neconstituționalității Hotărârii Parlamentului României 45/2025, în vederea restabilirii legalității, a respectării configurației politice a Parlamentului și a funcționării corecte a serviciilor publice de radio și televiziune", menționa sursa citată.

CCR a transmis că deciziile s-au luat cu majoritate de voturi.