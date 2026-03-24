Ce a făcut Mirabela Grădinaru, partenera lui Nicușor Dan, la summitul Melaniei Trump din SUA

Delegația Administrației Prezidențiale, din care fac parte Mirabela Grădinaru, precum și consilierii de stat Vlad Ionescu și Diana Punga, a participat marți la prima sesiune de lucru a Summitului Global al Coaliției „Pregătind viitorul împreună”.

Desfășurat la Washington, D.C., la inițiativa Primei Doamne a Statelor Unite ale Americii, Melania Trump, evenimentul a reunit Prime Doamne din mai multe state, reprezentanți ai companiilor din domeniul tehnologiei și experți în educație, având ca obiectiv identificarea celor mai eficiente soluții pentru sprijinirea copiilor și tinerilor în dezvoltarea și inovarea prin utilizarea sigură a noilor tehnologii și a inteligenței artificiale.

În intervenția sa, Mirabela Grădinaru a punctat patru direcții esențiale de acțiune: dezvoltarea unei arhitecturi digitale accesibile tuturor, prin creșterea gradului de alfabetizare digitală sporită; pregătirea continuă a cadrelor didactice pentru a valorifica potențialul noilor tehnologii în educație; adaptarea curriculei astfel încât să integreze aceste tehnologii în formarea competențelor elevilor și implementarea platformelor educaționale susținute în special de instrumente de inteligență artificială.

Delegația Administrației Prezidențiale a fost însoțită la Summit de Andrada Morar, vicepreședinte UiPath pentru experiența clienților și parteneri globali, și de Robert Berza, director executiv al EDGE Institute România.

UiPath este prima companie „unicorn” din România, iar EDGE Institute este un think-tank care desfășoară o activitate susținută în sprijinul accelerării transformării digitale la nivel național. Participarea acestora evidențiază importanța cooperării dintre sectorul public și cel privat în domeniul transformării digitale.

Atingerea acestor obiective anunțate la Summit depinde și de consolidarea parteneriatelor României cu organizații precum American Councils for International Education.

În acest context, delegația română a avut o întâlnire cu președinta acestei organizații, Lisa Choate, în cadrul căreia s-a discutat despre extinderea cooperării în domeniul schimburilor educaționale.

Accentul a fost pus pe programul Future Leaders Exchange (FLEX), dar și pe oportunitatea de a identifica noi forme de colaborare care să includă schimb de expertiză între România și SUA în domeniul educațional și cel tehnologic.

Agenda zilei a inclus și o întâlnire la Georgetown University cu echipa Centrului Thrive pentru familii, copii și comunități, iar cu acest prilej s-a alăturat delegației române și consilierul de stat pentru românii de pretutindeni, Ana-Maria Geană.

Specialiștii din cadrul Centrului, printre care se numără și profesioniști români, și-au exprimat disponibilitatea de a pune la dispoziție propria experiență privind dezvoltarea unor programe de utilizare responsabilă a tehnologiei și a unor platforme de socializare online mai puțin nocive pentru copii.



