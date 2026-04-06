Ce spune Nicușor Dan despre înscenarea electorală din 2025

Sebastian Rotaru 12:56
Inquam Photos / Octav Ganea
Președintele Nicușor Dan a declarat marți că nu a fost citat la DIICOT în dosarul privind pozele din campania electorală, deși dosarul a fost deschis în urma sesizării lui.

Președintele a precizat că, dacă va fi chemat, va merge la audieri, dar "ce pot să spun eu mai mult decât a văzut toată lumea, că niște oameni au adus în spațiul public niște fotografii care pretind că sunt eu?".

Nicușor Dan a fost întrebat despre legătura dintre cei care au realizat fotografiile și oamenii din echipa sa de campanie.

”Sunt două lucruri clare. Primul - eu am făcut plângerea la DIICOT a doua zi după ce elementele astea au apărut în spațiul public și doi - da, în campania electorală am lucrat cu mai multe echipe care, în fine, au fost subcontractate de alte firme cu care am lucrat. Da, e o certitudine că în ancheta DIICOT două din aceste persoane au fost și în fotografiile de care vorbim. Mai departe, e treaba procurorilor și e foarte bine că s-a ajuns până aici și mi-aș dori ca cât mai curând să răspundă la întrebarea esențială: Cine i-a plătit pe oamenii ăștia?”, a continuat președintele.


