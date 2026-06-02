Cea mai „grea" zi pentru deputați: votează zeci de proiecte, unele restante de 12 ani

Plenul Camerei Deputaților votează miercuri nu mai puțin de 42 de proiecte, toate propuse spre respingere.

În ultimii ani, mai ales în actuala legislatură, deputații lucrează două zile pe săptămână, iar în rest, potrivit programului oficial, lucrează în Comisii. În realitate, aleșii sunt plecați fie din București, fie din țară, iar în Parlament nu se întâmplă nimic.

Miercurea, zi dedicată dezbaterilor proiectelor și votului final este, de regulă, o zi în care se votează cel mult 10-15 proiecte. În jurul orei 12:00, pentru aceștia începe "weekendul".

De data aceasta, pentru că se apropie vacanța parlamentară de la 1 iulie, deputații s-au pus pe respins 42 de proiecte, unele datând din 2014.