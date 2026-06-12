Cine e Adrian Veștea, politicianul ales de Nicușor Dan să rupă PNL?

În lipsa liderului PNL, Ilie Bolojan, aflat în vizită în R. Moldova, președintele Nicușor Dan l-a desemnat pe prim-vicepreședintele liberal Adrian Veștea să formeze un nou guvern.

Adrian Veștea (52 de ani) a fost primar al orașului Râșnov timp de mai multe mandate (2004-2016), apoi a devenit președinte al Consiliul Județean Brașov (2016-2023).

În perioada 2023–2024 a ocupat funcția de ministru al Dezvoltării, iar în 2025 a fost ales prim-vicepreședinte al PNL la nivel național.

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Adrian Veștea a studiat la Universitatea George Barițiu din Brașov, dar licența și-a dat-o la ASE București - contabilitate și informatică de gestiune (1996-2000).

Are și o diplomă de master ”Managementul administrației publice în procesul integrării europene”, de la Universitatea ”Lucian Blaga” din Sibiu (2006-2007).

Veștea nu a fost de acord cu ieșirea PNL de la guvernare.

Pe 5 mai, el posta pe Facebook un mesaj în care spunea că PNL trebuie să se reașeze la masa negocierilor cu partidele proeuropene și să identifice soluții pentru a continua guvernarea.

Adrian Veștea nota că l-a sprijinit pe președintele PNL Ilie Bolojan în toate proiectele sale și va face în continuare același lucru, atâta timp cât are convingerea că acestea sunt necesare și benefice pentru România și pentru români:

”Spun acest lucru mai ales în numele aleșilor locali liberali - primari, președinți de consilii județene, consilieri - care duc, zi de zi, administrația acestei țări mai aproape de oameni. Un primar PNL nu este un nume pe o listă. Este omul care răspunde, în comuna sau în orașul lui, pentru fiecare creșă terminată sau neterminată, pentru fiecare drum asfaltat sau lăsat în praf, pentru fiecare proiect cu fonduri europene care merge sau se blochează. Iar acești oameni au nevoie, la centru, de un partid care nu îi abandonează la jumătatea drumului”.

Primele informații arată că Veștea nu l-a informat pe Ilie Bolojan și nici conducerea liberală.

Pe 30 aprilie, BizBrașov publica un articol în care avansa scenariul potrivit căruia gruparea Thuma din cadrul PNL ar negocia cu PSD să ”trântească” la vot Guvernul Bolojan și să îl pregătească pe Adrian Veștea să devină premier într-o viitoare guvernare PSD - PNL - UDMR.