Cine este ”Nicușor Dan”, actorul din înscenarea electorală din 2025 ajunsă la DIICOT

Persoana care a jucat rolul viitorului președinte Nicușor Dan în presupusa întâlnire dintre Nicușor Dan, Victor Ponta și Florian Coldea se numește Răzvan Florin Bratu și este actor în București, relatează G4Media.

Presupusa întâlnire dintre Nicușor Dan, Victor Ponta și Florian Coldea dezvăluită cu poze neclare de Elena Lasconi cu câteva zile înainte de alegerile prezidențiale din mai 2025 a fost o punere în scenă cu persoane care au jucat rolurile celor trei personaje, au declarat pentru G4Media.ro multiple surse familiarizate cu cazul.

Potrivit acestora, operațiunea ar fi fost comandată de liberalii care îl susțineau pe Crin Antonescu în cursa prezidențială. Pe de altă parte, filmarea propriu-zisă ar fi fost executată de personaje apropiate de USR sau care apar alături de Nicușor Dan în campanie.

Rolul președintelui Nicușor Dan în aceste fotografii a fost jucat de actorul Răzvan Florin Bratu care, conform contului de Facebook, este născut în 1998, a absolvit Universitatea Națională de Artă Teatrala și Cinematografică ”I.L. Caragiale” și a fost implicat de-a lungul carierei în proiecte de teatru independent, cum ar fi Compania de Teatru pentru Copii și Adolescenți și Improteca.

Contactat de G4Media.ro, el a declarat că ”Nu cred că am voie se fac vreo declarație, având în vedere că este o investigație în curs”, recunoscând că a fost audiat la DIICOT și adăugând că a fost vorba despre un job ocazional pentru care a fost angajat și că nu le cunoaște pe celelelte două persoane care au apărut în fotografii (Cristian Alexandru Năstăsoiu ca Victor Ponta și Marian Cojocaru ca Florian Coldea).

Potrivit unor surse apropiate anchetei, ”angajat pe funcția de ”operator imagine” în cadrul PRIVATE TRAINING GROUP SRL și colaborator al lui Mihai Cojocaru și implicit al CSTUDIO RO FILM SRL și totodată aceeași persoană care a pus la dispoziție mijloacele tehnice și a filmat cadrul filmului cu cei 3 actori interpretând persoanele Dan Nicușor Daniel, Ponta Victor Viorel și Coldea Florian-Mihail – a fost prezent în data de 06.03.2025 la filmarea clipului oficial de campanie al lui Nicușor Dan.”