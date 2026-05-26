Ciprian Ciucu: Două treimi din proiectele cu fonduri UE ale PMB vor fi dezangajate

Primarul general al Capitalei, Ciprian Ciucu, a anunțat miercuri că două treimi din proiectele cu finanțare europeană derulate de PMB vor fi dezangajate.

Este vorba despre proiecte din perioada 2021-2026, a spus Ciucu în cadrul dezbaterii ”Upgrade Romania: Viața după PNRR”, organizată de DC Media Group, relatează Agerpres.

”Am cerut o analiză la nivelul Direcției de Fonduri Europene și am fost șocat. La nivel de direcție - și aici nu mă refer doar la PNRR, ci mă refer la toate fondurile europene - două treimi din proiecte vor fi dezangajate. La mine, la Sectorul 6, un proiect dacă era dezangajat, eu luam foc. Când spun două treimi din proiecte, înseamnă sute de milioane. Doar pe PNRR vorbim de 158 de milioane de lei. Cinci proiecte s-au pierdut”, a precizat primarul.

Potrivit acestuia, proiectele respective vizează investiții în domeniul renovării energetice, semaforizării, sisteme de transport inteligent, achiziții de autobuze electrice sau tramvaie.

”Nu vreau să vorbesc despre greaua moștenire, dar dacă nu spun astea acum - o să fac și o conferință de presă, ca să fiu foarte specific, să fie foarte clar - erau puse mai târziu în cârca mea. Acesta este singurul motiv. La Sectorul 6 am performat, am adus foarte mulți bani europeni. Proiectele s-au implementat la timp sau mai târziu, dar s-au implementat. Nu am avut dezangajări. Iar aici am fost șocat”, a afirmat primarul Bucureștiului.

El a adăugat că, la cele 158 de milioane de lei pierdute din PNRR, se adaugă corecții de 446 de milioane de lei, vizând proceduri din perioada 2022-2023, în special pentru modernizarea rețelelor de tramvai.

”Motivele sunt că s-au semnat contracte fără să fie publicate în Jurnalul Oficial al UE... Chestiuni simple, basic... Și când am încercat să vin cu câțiva oameni care au performat la Sectorul 6, toată lumea a început să mă atace, că 'Ciucu politizează primăria'. Prin transfer, totul legal... ca să fie clar”, a spus primarul Capitalei.