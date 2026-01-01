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Ciucu despre nominalizarea lui Veștea: Un act de agresiune la adresa unui partid democratic

C.M. 10:00 actualizat: 10:09
FOTO: Facebook/Ciucu
FOTO: Facebook/Ciucu

Primarul Capitalei Ciprian Ciucu a acuzat un ”complot” și ”o trădare”, precizând că conducerea Partidului Național Liberal nu a fost consultată, nici măcar întrebată cu privire la această nominalizare.

”Complot. Trădare. Ingerință. Conducerea statutară a Partidului Național Liberal nu a fost consultată, nici măcar întrebată cu privire la această nominalizare. Am aflat cu toții post-factum, când au început să sune telefoanele”, a reacționat duminică pe Facebook Ciprian Ciucu.

El a acuzat ”un act de agresiune la adresa unui partid democratic, nemaintîntâlnit până acum, pe care cei care au complotat împotriva noastră în ultimele luni, l-au dus astăzi în cea mai agresivă fază a lui”.

Ciucu a mai acuzat membri PNL de faptul că săptămâna acesta au conspirat și nu au fost prezenți la ședința Biroului Politic Național, în care s-a decis că liberalii nu votează Guvernul Tomac, Veștea fiind printre absenți.

”Unul dintre obiective este ruperea PNL”, a spus Ciucu, care are încredere că Partidul Național Liberal ”nu se va face preș și va trece și acest test”.

”Modul acesta de a face politică se va întoarce împotriva acelora care fac politică în acest fel”.


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