Ciucu: PNL este sub asalt de șase luni. Adrian Veștea nu-și aparține

Primarul Capitalei, Ciprian Ciucu, a declarat duminică, la Congresul PNL, că partidul este sub asalt de șase luni, iar „sistemul a ales să pună presiune pe PNL".

El a susținut că formațiunea a reușit să își consolideze poziția politică după alegerile din 2024, datorită conducerii asumate de Ilie Bolojan și implicării în actul de guvernare.

„Partidul nostru, în 2024, după ce a primit un semnal foarte clar de la oameni, și-a adus în conducere unul din cei mai buni lideri pe care îi aveam recunoscuți în țară”, a declarat acesta, adăugând că Ilie Bolojan „a crescut” partidul și a contribuit la menținerea sa ca principală formațiune de centru-dreapta.

Ciucu, care a renunțat cu o zi înainte de a mai candida la p funcție de conducere din cauza că se află sub control judiciar într-un dosar instrumentat de DNA, a afirmat că PNL și-a asumat guvernarea într-un moment dificil: „Am decis să ne asumăm împreună atunci parcursul corect al României” și „am făcut-o după aceea, când alții au fugit de răspunderea guvernării”.

Referindu-se la activitatea lui Ilie Bolojan, primarul a spus că acesta „s-a ținut de programul de guvernare” în ciuda criticilor și că „a reușit să echilibreze țara din punct de vedere bugetar”.

Discursul a avut însă și accente critice la adresa unor forțe pe care le-a numit generic „sistemul”.

Acesta a susținut că „sistemul a ales să pună presiune pe Partidul Național Liberal” deoarece „partidul nostru își regăsise sufletul” și „își regăsise independența”.

„De șase luni de zile partidul nostru este sub asalt și în ultimele două luni de zile este și mai mult sub asalt”, a afirmat liderul liberal.

În opinia sa, „sistemul nu participă niciodată în alegeri, adică nu candidează, dar participă”, iar cei care fac parte din acesta „au timp să își creeze rețele de putere, de relații, de privilegii”.

Politicianul a vorbit și despre experiența sa electorală din București, susținând că a câștigat „împotriva voinței sistemului”.

„Am fost puțini, foarte puțini împotriva tuturor”, a spus acesta, acuzând inclusiv existența unor acțiuni desfășurate împotriva sa din interiorul partidului.

Totodată, Ciprian Ciucu a lansat critici la adresa lui Adrian Veștea, afirmând că „Adrian Veștea nu-și aparține”, fără a oferi detalii suplimentare în cadrul discursului.

În final, acesta a făcut apel la mobilizarea membrilor partidului și la apărarea valorilor democratice.

„Nu vă lăsați descurajați, pentru că eu nu mă las descurajat”, a transmis el. De asemenea, a susținut că obiectivul formațiunii trebuie să fie „o țară democratică, o țară liberă, o țară în care politicienii aleși să conteze și deciziile, nu sistemul”.