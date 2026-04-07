Consiliul Național al Audioviualului a decis retragerea licenței pentru televiziunea Realitatea Plus, din cauza unor amenzi neplătite din anul 2024. Și postul Gold FM a rămas fără licență.

Anca Alexandrescu a susținut, în prima sa reacție, că postul va emite în online. Valentin Jucan, membrul CNA care a făcut propunerea revocării licenței, a spus, pentru HotNews, că, dacă postul ar emite în aceeași formulă în mediul online, „ar fi vorba despre retransmisia unui post fără licență”.

„Concomitent, vom transmite decizia noastră și companiilor de cablu, să se asigure că nu transmit un post fără licență și, de asemenea, vom transmite aceeași decizie și platformelor, respectiv ISP-ipiștilor (n.r. Internet Service Providers), astfel încât postul să nu mai aibă posibilitatea de a emite în același format în mediul online”, a spus Jucan.

Acesta a declarat că în ședința de marți a CNA a fost verificată situația plății amenzilor pentru toți operatorii radio-tv. În cazul postului Realitatea TV, „este vorba despre neplata amenzilor începând din anul 2024, amenzi pe care noi le-am avut în evidență, în sensul deciziilor ca atare, fără să primi dovada plății, așa cum prevede legea audiovizualului”.

„De asemenea, am primit de la ANAF, în ultimele săptămâni și documente suplimentare care ne-au ajutat să luăm această decizie, pentru că s-au limpezit extrem de multe lucruri, cu privire la modalitatea de înregistrare, de plată, de executare și de contestare a deciziilor respective. Odată alcătuită evidența acestor amenzi, aceasta a fost pusă pe ordinea de zi a CNA. Vreau să vă zic că verificarea la nivelul CNA a fost făcută pentru toți radiodifuzorii, nu pentru unul anume”, a afirmat Jucan. Potrivit acestuia, și postul Gold FM avea amenzi neplătite din anii 2024 și 2025.

"Întrunit în ședința publică din data de 07.04.2026, Consiliul Național al Audiovizualului a analizat situația radiodifuzorilor care nu au depus dovada achitării amenzilor aplicate în perioada ianuarie 2024 – septembrie 2025. În temeiul dispozițiilor art. 57 alin. (1) lit. d) din Legea audiovizualului nr. 504/2002, potrivit cărora: „Licența audiovizuală analogică se retrage de Consiliu în următoarele situații: (...) d) titularul nu depune la Consiliu, în termen de 6 luni de la data aplicării unei amenzi, dovada achitării acesteia”, Consiliul a decis retragerea licențelor audiovizuale deținute de societățile PHG MEDIA-INVEST S.R.L (pentru REALITATEA PLUS) și ANGUS RESOURCES S.R.L. (pentru GOLD FM)", a transmis CNA printr-un mesaj pe Facebook.

CNA este controlat de Cozmin Gușă, fost consilier, printre altele, pentru pro-rusul Vlad Plahotniuc, Mircea Geoană și Traian Băsescu.

Forul audiovizual a analizat în ședința publică situația amenzilor neplătite a posturilor de televiziune din România. În urma raportului prezentat, s-a constatat că Realitatea Plus are numeroase amenzi neplătite din anul 2024. Cu toate acestea, potrivit informațiilor prezentate în ședință, Realitatea Plus își plătise amenzile pentru anul 2025, relatează Paginademedia.ro.

Este vorba de un număr de 28 de amenzi din 2024 care totalizează 605.000 de lei.

Potrivit Legii Audiovizualului, CNA poate retrage licența unei televiziuni dacă aceasta nu afce dovada achitării amenzilor în termen de șase luni de la data aplicării. Decizia CNA vine la capătul unor discuții care au durat ore bune, la care au participat și reprezentanți ai PHG Media, societatea care operează Realitatea Plus.

În urma discuțiilor s-a propus inclusiv amânarea discuției cazului pentru o altă ședință, însă aceasta nu a adunat suficiente voturi, șase, pentru a fi aprobată, prin urmare s-a trecut la propuneri. Valentin Jucan, vicepreședintele CNA, a propus retragerea licenței Realitatea Plus, din cauza neplății amenzilor.

Georgică Severin și Lucian Dindirică, membi CNA, s-au retras de la vot. Propunerea de retragere la licenței a fost votată în unanimitate de cei prezenți: Valentin Jucan, Monica Gubernat, Dorina Rusu, Daniel Bârsan, Ionel Palăr, Mircea Toma și Vasile Bănescu.

Valentin Jucan, mebru CNA:

„Să facem un scurt istoric al acestei situații. Noi la începutul fiecărui an am solicitat și am făcut o evidență a amenzilor. Atât în 2023, cât și în 2024 și la începutul anului 2025 pentru situația anterioară din 2024. În luna februarie a acestui am făcut același lucru, iar serviciul juridic, aveți documentul transmis, serviciul nostru juridic, în data de 12 februarie a transmis către radiodifuzori solicitarea de a face dovada plății amenzilor așa cum prevede art 57, alineat 1 din Legea Audiovizualului. (…) În toată această perioadă, fiindă noi acum ne aflăm la finalul unei îndelungi proceduri de evaluare juridică a situației amenzilor. În această evaluare juridică pe care instituția a făcut-o a colaborat și cu ANAF, căreia CNA i-a solicitat clar un punct de vedere în legătură cu situația amenzilor raportat atât la Legea Audiovizualului respectiv dispoziția art 57, cât și cu privire la regimul sancțiunii așa cum prevede legea și așa cum și ANAF în adresă ne spune că ne există incidența ordonanței de guvern nr 2 din 2001. Pentru claritate, faptul că o decizie a Consiliului este contestată pe fond nu atrage automat suspendarea executării.”

Georgică Severin, membru CNA:

„Înțeleg că se vrea să se inducă o chestie extrem de serioasă care a apărut practic în ultimul moment în ordinea de zi, pe o practică juridică diferită față de ce a fost până acum, în sensul că dacă era contestare în instanță era bine acceptat, acum văd că s-au găsit argumente juridice, nu sunt de specialitate, nu contest sau nici nu accept toate aceste argumente, ele trebuie verificate. Cred că un subiect atât de serios și de grav ca cel care se prefigurează trebuie să avem un anumit timp de gândire, nu apare brusc dintr-odată și o schimbare de practică.”

Valentin Jucan:

„Nu a apărut pe ordinea de zi în ultimul moment. Tot ce v-am citit a fost transmis ieri.”

Georgică Severin:

„Aici este vorba despre practică judiciară, de opinii, de mai multe elemente care ne-au fost prezentate într-un termen extrem de scurt și p ecare trebuie să le discutăm și cu specialiști, cu diverși juriști. Aici e un vort mult prea serios ce văd eu că se prefigurează ca să-l accept en passant.”

Mircea Toma, membru CNA:

„Eu am pus întrebarea colegilor de la serviciul juridic cu privire la situația amenzilor înainte de a fi ea pus în discuția Consiliului, pentru că apăruse o discuție în cadrul unei dezbateri. Am avut această curiozitate și am primit un tabel în care erau mult mai mulți radiodifuzori. Departamentul juridic a presupus că pot exista erori de comunicare, de aceea a formulat scrisori către toți radiodifuzorii care erau în această situație pentru a-i determina să-și reevalueze starea plăților. Un lucru care a și produs efecte pentru că mulți dintre cei care nu aveau confirmarea plății făcute au revenit și au transmis că au plătit amenzile."

Din partea Realitatea Plus a intervenit avocatul Ioan Georgescu, care le-a spus membrilor că din informațiile pe care le are de la client, aceste amenzi ar fi fost pl[tite.

Jucan l-a contrazis că amenzile din 2024 nu au fost plătite și nici nu există la CNA o dovadă a plății.

„Aveți procese pe fond, dar nu aveți nicio decizie de suspendare a plății. Amenzile sunt din 2024, 28 de amenzi în valoare de 605.000 lei”.

CNA a decis să păsuiască totuși Realitatea pentru o oră, de la 13.00, la 14.00 pentru a veni cu dovezile că a plătit amenzile din 2024. Dar surpriză, după pauză, reprezentantul televiziunii le-a trimis celor de la CNA ordine de plată pentru unele dintre amenzi, plătite chiar astăzi, ceea ce a contrazis spusele avocatului cum că amenzile Realității ar fi fost deja plătite. S-a ajuns ca discuțiile să degenereze, iar Jucan să îl acuze pe avocatul Realitatea că a mințit Consiliul.

În replică, avocatul Ioan Georgescu a spus că nu a mințit, ci le-a transmis ce știa de la client.

