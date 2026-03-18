Liderii Coaliției de guvernare s-au adunat joi dimineață la Parlament pentru a discuta despre pașii următori în privința dezbaterii și adoptării bugetului.

Șeful PSD, Sorin Grindeanu, a anunțat că se declară "satisfăcut" de ședința Coaliției.

"PSD a reușit să impună pachetul de solidaritate în integralitate, ceea ce este un lucru bun nu pentru PSD, ci pentru pensionari și pentru copiii cu dizabilități. Rămâne totuși un semn de întrebare, cel legat de faptul că, la fel ca și în alte situații, când noi am venit cu o propunere, a fost nevoie de multă tensiune și, până la urmă, s-a ajuns la soluția propusă de PSD și pot să vă dau exemplu pachetului de relansare economică, noi l-am propus undeva în septembrie, așa cum bine știți, și a fost aprobat după șase luni", a declarat Grindeanu.

După deblocarea situației legate de pachetul de solidaritate, Grindeanu este convins că, într-un final, schemele propuse de Ministrul Energiei și de Ministrul Agriculturii legate de scumpirile la pompă să fie "tot așa acceptate".

"Aș avea dorința ca viteza, atunci când vine vorba de propunerea PSD de decizii în cadrul ccaliției, să fie una mai mare, pentru că e bine pentru români, nu pentru alții. Vom continua parcursul legislativ. (...)", a continuat acesta.

Întrebat dacă acum nu se mai vorbește despre schimbarea lui Ilie Bolojan, șeful PSD a transmis că "astăzi în Coaliție nu s-a vorbit".

"PSD are o consultare internă (dacă îl mai susține PSD sau nu pe Ilie Bolojan la șefia Guvernului - n.r.). Sunt lucruri pe care le-am anunțat la începutul lunii decembrie, știți foarte bine, nu s-a anulat absolut nimic. Vorbim de o consultare pe care o să facem în interiorul PSD-ului după aprobarea bugetului. Nu e niciun fel de schimbare", a mai adăugat acesta.



După aproape o oră și jumătate de discuții, Coaliția a căzut la pace, iar premierul Ilie Bolojan a anunțat că Pachetul de Solidaritate dorit de PSD primește cele 1,1 miliarde de lei.

"Deblocăm discuțiile legate de buget, având în vedere problemele pe care le parcurgem în această perioadă și ținând cont de situația bugetară, de criza care ține de războiul din Golf și de tot contextul în care ne găsim. S-a găsit o formulă prin care propunerea legată de pachetul social să fie susținută de Coaliție. Aveam două posibilități: să creștem deficitul cu anvelopa necesară acoperirii amendamentelor din Parlament. Nu s-a merg pe această opțiune. A doua variantă pe care am căzut de acord este să reducem alte cheltuieli. Am decis să reducem componenta de cheltuieli care ținea de achitarea unor drepturi obținute de magistrați prin sentințe care au fost câștigate în anii trecuți și amânarea acestora pentru anii următori", a spus premierul.

Astfel, joi după-amiază se reiau dezbaterile în Comisiile reunite de buget-finanțe, iar apoi se va convoca plenul pentru dezbateri. Vineri urmează ca bugetul de stat pe 2026 să fie aprobat.

Toți s-au adunat în biroul șefului Camerei Deputaților, Sorin Grindeanu, de la Parlament.

Ilie Bolojan a spus presei, când a ajuns în fața ușii, că "România are nevoie de buget și trebuie să tratăm cu responsabilitate acest lucru".

Reamintim că ședința Comisiilor reunite de buget-finanțe din Parlament s-a suspendat miercuri de mai multe ori, chiar înainte de dezbaterile generale din plen, după ce un amendament de care PSD ține cu dinții a fost respins.

Amendamentul în cauză prevede alocarea unui ajutor unic pentru pensionari și, deși trebuia să fie votat și de AUR, conform înțelegerii dintre social-democrați și extremiști, nu a mai fost votat, însă a fost susținut de UDMR.

Astfel, 23 de parlamentar PSD, UDMR și PACE - Întâi România (foști aleși pe listele SOS România) au votat „pentru”, unul s-a abținut și 19 au votat „împotrivă”.

Parlamentarii PSD consideră amendamentul aprobat pentru că a întrunit majoritatea voturilor exprimate, iar PNL și USR îl consideră respins, pentru că nu a întrunit majoritatea celor prezenți în sală - 51 de parlamentari.

Pentru a justifica eșecul, PSD a cerut analiza regulamentului și clarificări dacă voturile AUR ar trebui să fie luate în considerare, deși niciun ales din acest partid nu a votat.

Supus și a doua oară la vot, rezultatul obținut fiind același, PSD a boicotat ședința Comisiei, respectiv pe cea a plenului, care nu au mai avut loc, anunțând că nu vor vota bugetul de stat pe 2026 în ansamblul său.

Miercuri seară, din toate tabere au început să curgă acuzații de blat și de jocuri politice.