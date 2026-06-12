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Comitetul politic al USR a decis că partidul nu va susține Guvernul Tomac

12 Iun 2026 - 18:48 actualizat: 12 Iun 2026 - 19:01
ID 373963069 © LCVA | Dreamstime.com
ID 373963069 © LCVA | Dreamstime.com

Anunțul USR vine la o zi după o decizia similară luată de conducerea PNL.

„După o săptămână de deliberări interne, de discuții cu Eugen Tomac și de multe conversații cu cetățeni în toate județele României, USR a ajuns la concluzia că nu putem susține soluția propusă. Tocmai am consemnat această decizie în Comitetul Politic cu o majoritate de peste 90% dintre membrii Comitetului Politic. Concluzia noastră este că acest guvern tehnocrat ar fi nefuncțional, dintr-un motiv simplu: faptul că nimeni nu răspunde cu adevărat pentru decizii, nu va pune capăt crizei, ci va adânci doar haosul”, a declarat vineri președintele USR Dominic Fritz.

El a spus că nu este o decizie împotriva persoanei Eugen Tomac, și nici contra președintelui, dar un guvern tehnocrat ar fi ”o soluție de a masca un adevăr simplu: PSD dorește să fie în barcă și cu AUR și cu o majoritate proeuropeană, dorește să fie la putere, dar fără să-și asume nimic”.

”Într-un guvern tehnocrat nimeni n-ar mai ști cine dă comanda și cine plătește”, a mai spus Fritz, care crede că actuala formulă ar trebui să continue.

”În timp ce la televizor și pe social media se dezbătea aprins cât de tehnocrat e unul și altul din lista de miniștri propusă, miniștrii politici ai USR au continuat să lucreze pentru a apăra apele și pădurile țării, pentru a înzestra Armata, ca România să fie primită în OECD și pentru a curăța instituțiile de contracte clientelare ... De aceea noi credem că actuala formulă de guvernare cu PNL, USR, UDMR și Minorități poate să continue într-un guvern politic cu puteri depline. Ar fi un guvern care, chiar dacă ar fi minoritar, și-ar asuma răspunderea politică și pe care cetățenii îl vor judeca la alegeri”, a scris el pe Facebook. 


”USR e pregătit pentru a guverna responsabil alături de parteneri de încredere. Dacă nu găsim susținere, trebuie să ne întoarcem la cetățeni și să-i lăsăm pe ei să decidă, prin alegeri anticipate”.

Espress

PNL nu susține Guvernul Tomac

"De ce am luat această decizie? În primul rând pentru că, dat fiind situația în care avem un guvern fără o susținere politică explicită, deci fără o susținere parlamentară explicită, acest guvern nu are puterea să continue reformele necesare pentru România și deci nu este o ...
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