Comitetul politic al USR a decis că partidul nu va susține Guvernul Tomac

Anunțul USR vine la o zi după o decizia similară luată de conducerea PNL.

„După o săptămână de deliberări interne, de discuții cu Eugen Tomac și de multe conversații cu cetățeni în toate județele României, USR a ajuns la concluzia că nu putem susține soluția propusă. Tocmai am consemnat această decizie în Comitetul Politic cu o majoritate de peste 90% dintre membrii Comitetului Politic. Concluzia noastră este că acest guvern tehnocrat ar fi nefuncțional, dintr-un motiv simplu: faptul că nimeni nu răspunde cu adevărat pentru decizii, nu va pune capăt crizei, ci va adânci doar haosul”, a declarat vineri președintele USR Dominic Fritz.



El a spus că nu este o decizie împotriva persoanei Eugen Tomac, și nici contra președintelui, dar un guvern tehnocrat ar fi ”o soluție de a masca un adevăr simplu: PSD dorește să fie în barcă și cu AUR și cu o majoritate proeuropeană, dorește să fie la putere, dar fără să-și asume nimic”.

”Într-un guvern tehnocrat nimeni n-ar mai ști cine dă comanda și cine plătește”, a mai spus Fritz, care crede că actuala formulă ar trebui să continue.

”În timp ce la televizor și pe social media se dezbătea aprins cât de tehnocrat e unul și altul din lista de miniștri propusă, miniștrii politici ai USR au continuat să lucreze pentru a apăra apele și pădurile țării, pentru a înzestra Armata, ca România să fie primită în OECD și pentru a curăța instituțiile de contracte clientelare ... De aceea noi credem că actuala formulă de guvernare cu PNL, USR, UDMR și Minorități poate să continue într-un guvern politic cu puteri depline. Ar fi un guvern care, chiar dacă ar fi minoritar, și-ar asuma răspunderea politică și pe care cetățenii îl vor judeca la alegeri”, a scris el pe Facebook.

”USR e pregătit pentru a guverna responsabil alături de parteneri de încredere. Dacă nu găsim susținere, trebuie să ne întoarcem la cetățeni și să-i lăsăm pe ei să decidă, prin alegeri anticipate”.