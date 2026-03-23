Conducerile PNL și USR au adoptat rezoluții prin care cer PSD să fie „cuminte"

Conducerile centrale ale PNL și PSD, reunite luni în ședințe separate, au adoptat rezoluții prin care cer responsabilitate în guvernare și cer social-democraților să lase deoparte jocurile politice.

Concret, Biroul Politic Național al PNL a adoptat o rezoluție care reafirmă direcția de stabilitate și responsabilitate guvernamentală într-un context economic și politic dificil și stabilește liniile de acțiune în perioada următoare:

PNL spune va acționa pentru buna guvernare și stabilitate, cu următoarele priorități pentru 2026: Stabilitatea finanțelor publice, securitate energetică, eficiență în administrație, absorbția fondurilor europene și implementarea proiectelor de țară și e conomie competitivă pe baze sănătoase.

PNL a votat și că susține Guvernul Ilie Bolojan și cere PSD să revină la o atitudine responsabilă.

"PNL cere PSD să respecte acordul de coaliție și partenerii de guvernare și să revină la o atitudine responsabilă. Dacă PSD va provoca o criză guvernamentală, PNL nu va mai putea fi în Coaliție cu PSD. România se află într-un moment dificil: context internațional complicat, deficit excesiv, presiuni pe absorbția PNRR și o economie fragilă. În acest context, țara are nevoie de stabilitate guvernamentală și predictibilitate. În același timp, tensiunile generate de PSD în Coaliție sunt de natură să reducă eficiența guvernamentală și să scadă încrederea cetățenilor în Coaliție", au transmis liberalii într-un comunicat de presă.

Pe de altă parte, Comitetul Politic al USR, a adoptat cu o majoritate de 96% o rezoluție prin care reafirmă angajamentul ferm al partidului de a guverna responsabil, în interesul cetățenilor, în aceeași formulă de coaliție.



USR atrage atenția că cetățenii au așteptări legitime de la actuala guvernare: reducerea privilegiilor, corectarea deficitului excesiv, controlul inflației, modernizarea statului și menținerea fermă a României pe traiectoria europeană.

În rezoluția adoptată, USR critică abordarea PSD din ultimele săptămâni, pe care o consideră centrată pe interese politice de moment, în detrimentul stabilității și al interesului public.

„În loc să guvernăm, asistăm la crize politice artificiale. România are deja suficiente probleme reale - inflație, costuri ridicate, presiuni economice. Nu ne permitem să adăugăm instabilitate politică peste acestea”, a subliniat Dominic Fritz.



„Guvernarea nu înseamnă intrigi și scandal, ci curaj și soluții. USR va rămâne un partener responsabil, dar nu va gira derapaje care pun în pericol stabilitatea României”, a mai declarat Dominic Fritz.



USR face apel la toți partenerii de coaliție să revină la responsabilitate și la respectarea angajamentelor asumate față de cetățeni.



Comitetul Politic al USR a decis:

1. Ne asumăm responsabilitatea de a face în continuare parte din Guvern, în formula politică și cu programul de guvernare agreate la momentul învestirii de toți partenerii, și să continuăm reforma statului în beneficiul cetățenilor.

2. Susținem măsurile propuse de Guvern pentru a scădea presiunea prețurilor la benzină și motorină ca măsură imediată la criza petrolieră care afectează românii. Soluția pe termen lung este însă reducerea dependenței de petrol și de alte resurse fosile prin investiții în energii regenerabile și sisteme de stocare, prin eliminarea barierelor din calea investițiilor private, prin listarea la bursă a companiilor de stat din zona de energie și prin investiții în transportul în comun.

3. Solicităm încetarea interimatului Avocatului Poporului, care durează deja de doi ani și subminează o instituție esențială pentru apărarea drepturilor cetățenilor. Partenerii de coaliție au obligația sǎ deblocheze procesul de numire a Roxanei Rizoiu ca Avocat al Poporului și să sprijine nominalizarea USR, conform acordului de coaliție și fără alte condiționări.

4. Condamnăm limbajul dezumanizant venit din rândurile PSD și AUR împotriva USR, a miniștrilor săi, a membrilor și simpatizanților. Acest limbaj este incitare la violență, iar efectele lui coboară în stradă și pun în pericol siguranța tuturor. Condamnăm, în egală măsură, atacurile misogine la adresa ministrelor, a parlamentarelor, dar și a celorlalte femei, alese la nivel local. Cei care atacă femeile din politică pentru faptul că sunt femei atacă, de fapt, toate femeile.

5. Cerem PSD să nu vulnerabilizeze România, într-un moment în care țara are nevoie de stabilitate și predictibilitate, prin susținerea unei moțiuni de cenzură. Dacă PSD alege să voteze o moțiune de cenzură alături de AUR și să provoace instabilitate politică și economică, USR nu va mai susține o refacere a unei majorități alături de PSD.

+++

Tot luni, președintele PSD, Sorin Grindeanu, a anunțat că Biroul Permanent Național a decis calendarul consultării privind ieșirea de la guvernare și discuții cu social-democrații europeni despre situația politică de la București.