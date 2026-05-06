Confruntat cu boicoturi, Nicușor Dan a anulat recepția de Ziua Europei

Administrația Prezidențială a anulat recepția de la Cotroceni dedicată zilei de 9 Mai, Ziua Europei, din cauza valului de critici cu care se confruntă președintele Nicușor Dan.

Potrivit unor informații, invitațiile către ONG-uri, lideri politici naționali și europeni și persoane influente au început să fie refuzate pe fondul nemulțumirilor legate de felul în care președintele a jucat scandalul moțiunii de cenzură PSD-AUR care a dus la căderea Guvernului Bolojan.

"Vă informăm că Recepția Oficială oferită cu prilejul Zilei Europei, sâmbătă, 9 mai 2026, ora 18:00, la Palatul Cotroceni, a fost anulată”, spune Președinția, care adaugă că decizia a fost luată în considerarea "contextului politic actual și a evoluțiilor recente, care impun concentrarea totală a eforturilor instituționale către identificarea unor soluții pentru gestionarea actualei situații”.



Nemulțumirile sunt mai vechi, datând din urmă cu câteva săptămâni, când Nicușor Dan a numit șefii marilor Parchete la propunerea ministrului PSD al Justiției de atunci, Radu Marinescu.

De menționat că la evenimentul dedicat Zilei Europei trebuia să vină și președinta Parlamentului European, Roberta Metsola.